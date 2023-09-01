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Центры переполнены. В Норвегии существенно растет волна украинских беженцев

Фото: Украинцы во временном жилье в Норвегии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Норвегии существенно растет число украинцев, прибывающих для получения временной защиты. За последнюю неделю зарегистрировали более 1000 заявлений.

Количество новоприбывших приближается к показателям начала войны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Норвежский директорат по иммиграции (UDI).

Только за прошлую неделю в Норвегии зарегистрировали 1084 заявления о защите от граждан Украины. Кроме того, определенное количество прибывших еще не успели зарегистрироваться.

В среднем за последнюю неделю в Норвегию прибывало более 174 искателей убежища в сутки – большинство из них граждане Украины и небольшое количество людей из других стран. 31 августа заявления о временной защите подали 294 человека из Украины.

Прогнозируемая загруженность центров приема UDI на август-сентябрь была на уровне 10 000 жителей, в то время как сейчас их более 12 000. Чиновники ищут возможность увеличить пропускную способность приемных пунктов и предоставить дополнительные помещения для ожидания. Если беженцы продолжат прибывать такими же темпами, придется использовать резервные места.

Отмечается, что в национальном центре прибытия в Роде настолько высокая заполненность, что возникла необходимость принять дополнительные меры. В ночь на вторник в центре осталось ночевать 817 человек, а общая вместимость – 850. Также существенно заполнены дополнительные дома ожидания, где многие останавливаются до регистрации.

По состоянию на 1 сентября в Норвегию прибыли 57 002 украинских беженцев, из них более 20 тысяч – в 2023 году. Власти регулярно разрабатывают три возможных сценария прибытия беженцев из Украины. По ним, в 2023 году в Норвегию могут прибыть от 20000-25000 до 60000-80000 тысяч бежавших от войны.

Ранее сообщалось, что в Ирландии закончилось жилье и новоприбывших украинских беженцев в Ирландии будут размещаться в палатках.

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Норвегияжилье для переселенцев