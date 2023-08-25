Жилье закончилось. Украинских беженцев в Ирландии будут размещать в палатках

Со следующей недели украинских беженцев в Ирландии будут селить в палатках. К концу августа в стране закончатся места для новоприбывших.

Пока чиновники определяют локации, где можно будет установить палаточные лагеря, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на irishexaminer.com.

Правительство Ирландии исчерпало возможности по жилью для беженцев

В Департаменте интеграции заявили, что из-за значительной нехватки жилья ожидается, что со следующей недели для новоприбывших из Украины будут использовать палатки. Эту информацию подтвердил министр жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, до конца августа в стране закончатся места для новоприбывших.

В настоящее время определяются локации, где можно установить палатки на подобие лагеря Gormanston Camp, который в прошлом году также использовали для размещения беженцев.

В ближайшие недели до 2000 украинских беженцев могут остаться без жилья. Поєтому правительство продолжает выискивать дополнительные места размещения для бежавших от войны.

В Департаменте интеграции заявили, что за последние недели привлекли все возможности, включая объекты, которые ранее использовались в качестве убежища для экстренных случаев, в частности, Croke Park, Университетский колледж Дублина и стадион Aviva.

На сегодняшний день временную защиту получили 92 тысяч украинских беженцев. Из них за жильем обратились 69 480 человек.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

Украинцев призывают отложить поездку в Ирландию

Посольство Украины в Ирландии официально призвало украинцев воздержаться от прибытия в страну в ближайшие полтора-два месяца.

"Сообщаем, что Ирландия столкнулась с очередным кризисом по поводу расселения временно перемещенных лиц, находящихся под временной защитой в стране. В ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье от ирландского правительства. Просим воздержаться от прибытия в страну в ближайшие 6-8 недель, если вы находитесь в безопасном месте", – предупредили в посольстве бежавших от войны.

О кризисе жилья для беженцев также сообщалось в Швейцарии. В швейцарском кантоне Ааргау заявили, что планируют размещать семьи беженцев в подвалах.

Также мы сообщали, что сотни украинских беженцев в Ирландии оказались под угрозой выселения.

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