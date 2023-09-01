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Центри переповнені. У Норвегії суттєво зростає хвиля українських біженців

Фото: Українці у тимчасовому житлі в Норвегії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Норвегії суттєво зростає число українців, які прибувають для отримання тимчасового захисту. За останній тиждень зареєстрували понад 1000 заяв.

Кількість новоприбулих наближається до показників на початок війни, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Норвезький директорат з імміграції (UDI).

Лише за минулий тиждень у Норвегії зареєстрували 1084 заяви про захист від громадян України. Крім того, певна кількість прибулих ще не встигли зареєструватися.

У середньому за останній тиждень до Норвегії прибували понад 174 шукачів притулку за добу – більшість із них громадяни України і невелика кількість людей з інших країн. 31 серпня заяви про тимчасовий захист подали 294 особи з України.

Прогнозована завантаженість центрів прийому UDI на серпень-вересень була на рівні 10 000 мешканців, тоді як зараз їх понад 12 000. Чиновники шукають можливість збільшити пропускну спроможність приймальних пунктів і надати додаткових приміщення для очікування. Якщо біженці продовжать прибувати такими ж темпами, доведеться використовувати резервні місця.

Зазначається, що національному центрі прибуття в Роде настільки висока заповненість, що виникла потреба вжити додаткові заходи. У ніч на вівторок в центрі залишилося ночувати 817 людей, а загальна місткість – 850. Також суттєво заповнені додаткові будинки очікування, де багато хто зупиняється до реєстрації.

Станом на 1 вересня до Норвегії прибули 57 002 українських біженців, з них понад 20 тисяч – у 2023 році. Влада регулярно розробляє три можливі сценарії прибуття біженців з України. За ними, у 2023 році до Норвегії можуть прибути від 20000-25000 до 60000-80000 тисяч втікачів від війни.

Раніше повідомлялося, що в Ірландії закінчилося житло і новоприбулих українських біженців в Ірландії розміщуватимуть у наметах.

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Норвегияжилье для переселенцев