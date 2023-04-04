Зачем украинцам Европейский паспорт квалификаций: объяснение юриста
Украинцы, выехавшие за границу из-за войны без документов о высшем образовании, могут получить в некоторых странах альтернативу своему диплому – Европейский паспорт квалификаций.
Какие преимущества даст украинцам такой документ, TRAVEL РБК-Украина пояснил управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков.
Что такое Европейский паспорт квалификаций и как его можно использовать
Европейский паспорт квалификаций – это специальный международный инструмент, который поможет оценить квалификацию при отсутствии документов об образовании или нехватке некоторых документов, отмечает Максим Боярчуков.
"EQPR не является официальным актом о признании документов об образовании, но он предоставляет достоверную информацию, которая может быть полезна для трудоустройства, поступления на обучение, квалификационных курсов или стажировки. Его можно использовать во всех странах-участницах проекта EQPR, а именно: Польши, Италии, Франции, Греции, Германии, Великобритании, Нидерландах", – объясняет юрист.
Поэтому украинцам, которые потеряли документ об образовании, но желают трудоустроиться за границей, или продолжить обучение или стажировку, EQPR пригодится, отмечает он.
Фото: Европейский паспорт квалификаций нужен для работы и учебы (unsplash.com/campaign-creators)
Как получить Европейский паспорт квалификаций
"Европейский паспорт квалификаций для беженцев" (EQPR) фиксирует самый высокий уровень образования беженца, его опыт и языковые навыки.
EQPR разработали в 2017 году для решения проблем интеграции беженцев в Европе. На данное время к проекту присоединились 22 страны, 15 марта участницей стала Грузия.
Польша стала участником этого проекта Совета Европы 9 мая 2022 года. Таким образом, украинцы, потерявшие свой документ об образовании, могут получить EQPR на территории Польши, отмечает visitukraine.today.
Документ был создан с целью:
- дать возможность продолжить начатое обучение;
- оценить уровень квалификации и опыт работы;
- помочь с поиском работы;
- заменить утраченные документы, подтверждающие полученное ранее образование;
- подтвердить речевые знания.
Чтобы получить Европейский паспорт квалификаций, необходимо оформить заявку:
- создать учетную запись на сайте;
- заполнить профильную анкету для EQPR;
- подать заявку на получение документа.
Беженцы заполняют анкету и если они прошли отбор, с ними встречается команда оценщиков квалификационных данных для интервью (примерно 45 мин.), во время которого проводится оценка их квалификации. Оценщики квалификационных данных являются экспертами по квалификации. Они имеют опыт иностранных квалификаций и осведомлены о системах образования в странах происхождения беженцев. Интервью ведется на родном языке или языке обучения. После интервью принимается решение о выдаче EQPR.
Больше информации можно найти в специальном буклете на украинском языке или проконсультироваться по номеру: 451 058 653.
Напомним, мы писали,что изменится для беженцев после получения "карты избитой" в Польше.
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