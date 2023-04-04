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Зачем украинцам Европейский паспорт квалификаций: объяснение юриста

Новина українською →
Вторник 04 апреля 2023 08:00
Зачем украинцам Европейский паспорт квалификаций: объяснение юриста Фото: Трудоустройство с Европейским паспортом квалификаций (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, выехавшие за границу из-за войны без документов о высшем образовании, могут получить в некоторых странах альтернативу своему диплому – Европейский паспорт квалификаций.

Какие преимущества даст украинцам такой документ, TRAVEL РБК-Украина пояснил управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков.

Что такое Европейский паспорт квалификаций и как его можно использовать

Европейский паспорт квалификаций – это специальный международный инструмент, который поможет оценить квалификацию при отсутствии документов об образовании или нехватке некоторых документов, отмечает Максим Боярчуков.

"EQPR не является официальным актом о признании документов об образовании, но он предоставляет достоверную информацию, которая может быть полезна для трудоустройства, поступления на обучение, квалификационных курсов или стажировки. Его можно использовать во всех странах-участницах проекта EQPR, а именно: Польши, Италии, Франции, Греции, Германии, Великобритании, Нидерландах", – объясняет юрист.

Поэтому украинцам, которые потеряли документ об образовании, но желают трудоустроиться за границей, или продолжить обучение или стажировку, EQPR пригодится, отмечает он.

Зачем украинцам Европейский паспорт квалификаций: объяснение юристаФото: Европейский паспорт квалификаций нужен для работы и учебы (unsplash.com/campaign-creators)

Как получить Европейский паспорт квалификаций

"Европейский паспорт квалификаций для беженцев" (EQPR) фиксирует самый высокий уровень образования беженца, его опыт и языковые навыки.

EQPR разработали в 2017 году для решения проблем интеграции беженцев в Европе. На данное время к проекту присоединились 22 страны, 15 марта участницей стала Грузия.

Польша стала участником этого проекта Совета Европы 9 мая 2022 года. Таким образом, украинцы, потерявшие свой документ об образовании, могут получить EQPR на территории Польши, отмечает visitukraine.today.

Документ был создан с целью:

  • дать возможность продолжить начатое обучение;
  • оценить уровень квалификации и опыт работы;
  • помочь с поиском работы;
  • заменить утраченные документы, подтверждающие полученное ранее образование;
  • подтвердить речевые знания.

Чтобы получить Европейский паспорт квалификаций, необходимо оформить заявку:

  1. создать учетную запись на сайте;
  2. заполнить профильную анкету для EQPR;
  3. подать заявку на получение документа.

Беженцы заполняют анкету и если они прошли отбор, с ними встречается команда оценщиков квалификационных данных для интервью (примерно 45 мин.), во время которого проводится оценка их квалификации. Оценщики квалификационных данных являются экспертами по квалификации. Они имеют опыт иностранных квалификаций и осведомлены о системах образования в странах происхождения беженцев. Интервью ведется на родном языке или языке обучения. После интервью принимается решение о выдаче EQPR.

Больше информации можно найти в специальном буклете на украинском языке или проконсультироваться по номеру: 451 058 653.

Напомним, мы писали,что изменится для беженцев после получения "карты избитой" в Польше.

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