Сотни отказов на границе. Финляндия перестала пускать в страну туристов из РФ

В Финлянднию перестали пускать российских туристов с 30 сентября. Только в первые два дня октября на границе "развернули" более 400 россиян, а приграничный трафик упал в 8 раз по сравнению с предыдущими выходными.

Отказывают во въезде даже владельцам недвижимости, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на информацию Асоциации туроператоров.

Решение о пропуске россиян будут принимать пограничники

Финляндия ввела ограничения на въезд в страну граждан России по шенгенской визе с туристической целью и для транзита в другие страны Европы. Ограничения вступили в силу 30 сентября 2022 года на неопределенный срок. На сайте Пограничной службы Финляндии опубликовали информацию на русском языке с объяснениями новых правил въезда россиян в Финляндию.

"Обратите внимание, что окончательное решение о въезде принимается всегда во время пограничного контроля. Пограничная охрана Финляндии не выдает предварительных разрешений для въезда в страну", - обращаются к россиянам у ведомстве.

На сайте перечисляются группы лиц особых категорий, на визовый въезд которых ограничения не распространяются. В список входят семейные связи, деловые поездки, лечение, работа. Студентам можно въезжать только до 90 дней – например, для сдачи экзаменов.

Фото: Вокзал в Хельсинки (unsplash.com/don-fontijn)

Право въезжать в Финляндию оставили владельцам долгосрочных виз и вида на жительство в странах ЕС.

Владельцам недвижимости нужно доказать, что объект нуждается в ремонте

Россияне стали жаловаться, что не пускают в Финляндию на даже владельцев недвижимости в этой стране. На сайте Погранслужбы отмечается, что в Финляндию могут въезжать собственники недвижимости или квартиры в целях необходимого ремонта или обслуживания объекта недвижимости или квартиры на территории Финляндии.

При этом человеку следует доказать необходимость ремонта или обслуживания своей квартиры.

"Неотложный характер работ оценивается индивидуально в ходе прохождения пограничного контроля. На данном основании пропуск в страну может быть разрешен только владельцу квартиры/недвижимости, без сопровождения и участия в ремонтных работах других лиц или членов семьи", - предупреждают россиян.

Фото: Архитектура в столице Финляндии (unsplash.com/tapio-haaja)

Финская авикомпания не пустила россиян на борт самолета

В воскресенье 2 октября авиакомпания FinnAir не разрешила вылет пяти гражданам России из аэропорта Хельсинки в немецкий город Дюссельдорф.

Перевозчик отказал в регистрации на рейс троим россиянам, двое из которых имели вид на жительство в Германии. Не посадили на самолет также гражданку РФ с ребенком, которая летела с пересадками на Тюмень.

Им сообщили, что по новым правилам компания не может перевозить россиян. Не помогла решить вопрос и полиция. В колл-центре авиакомпании пассажирам предложили вернуть деньги за билеты.

Напомним, мы писали, что на границе Эстонии увеличилось число украинских беженцев.