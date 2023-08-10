Три урока из реакции ЕС. Какую пользу принесла миграция украинцев европейским странам

Украинская миграция проявила возможности Европы по приему большого количества искателей убежища. Это стало резким контрастом на миграцию из других стран, которая снова увеличивается.

Какие уроки извлекли в Европе из реакции ЕС на многомиллионную волну людей из Украины, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ecfr.eu.

Какие уникальные шаги предприняли в ЕС для украинцев

Реакция Европы на вторжение России в Украину была быстрой, единой и массовой, пишет автор Европейского совета по международным отношениям – аналитического центра, который ставит целью укрепление общей внешней политики ЕС.

Спустя 10 дней после вторжения ЕС единогласно принял новый закон о предоставлении временной защиты гражданам Украины, активизировав Директиву о временной защите впервые с момента ее принятия в 2001 году. Чтобы быть зарегистрированным по схеме защиты, украинцам нужно только предъявить удостоверение личности или паспорт.

При этом миграция из других стран растет. До августа 2023 года по морю прибыли более 119 000 беженцев в Италию, Грецию, Испанию, Кипр и Мальту. Пытаясь урегулировать их прибытие, в июне ЕС объявил о новых более строгих процедурах на внешних границах, где пограничники будут предварительно проверять мигрантов, чтобы определить, имеют ли они право на въезд в ЕС. По этим правилам мигрантов могут держать под стражей до шести месяцев.

Фото: Украинские беженцы в Португалии (gettyimages.com)

При этом реакция ЕС на прибытие украинских беженцев содержит важные уроки для европейских политиков и демонстрирует преимущества гуманного подхода к принятию беженцев, отмечает автор.

Европа в состоянии справиться с большим количеством мигрантов

За полтора года в Европу прибыли около 6 млн украинцев. Многие европейские страны сразу открыли свои двери. Польша начала готовиться к прибытию большого количества украинских беженцев незадолго до вторжения.

За год Польша предоставила временную защиту более чем 1,5 млн украинцев. Также больше всего украинцев приняли Германия, Италия и Испания. Германия предоставила временную защиту более чем 960 000 человек, а Италия и Испания предложили ее примерно 186 500 и 186 000 человек .

В марте 2022 года европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Еврокомиссия предоставит государствам дополнительные возможности для управления этим кризисом, чтобы люди в беде получили право на жительство, доступ к рынку труда и жилье и возможность быстро попасть в ЕС, не проходя долгих формальностей на границах.

Реакция ЕС показала, что европейские страны могут быстро мобилизоваться для размещения большого количества беженцев, когда они видят в этом необходимость.

Фото: Польские пограничники в первые месяцы войны (twitter.com/Straz_Graniczna)

Разрешение беженцам работать выгодно для стран

Украинцам со временной защитой разрешено работать. Через год после начала войны около 40% украинских беженцев в Европе уже работали.

Это приносит пользу принимающим странам. По данным Европейской комиссии, 13% ключевых работников в ЕС в 2020 году были мигрантами. Мигранты составляли 70% роста европейской рабочей силы за последние 10 лет и внесли больше налогов и социальных отчислений, чем получили в виде пособий. Кроме того, в Европе есть рабочие места для них.

В октябре 2022 года Европейская комиссия запустила новый онлайн-инструмент поиска работы, пилотную инициативу EU Talent Pool, чтобы помочь беженцам из Украины, найти работу в ЕС, где первоначально было указано более 3 млн вакансий.

Общее участие снижает нагрузку на местные сообщества

Усилия европейских стран по интеграции украинских беженцев показали эффективность межсекторального сотрудничества и совместного управления в предоставлении услуг.

ЕС работал напрямую с правительствами стран и гуманитарными организациями, чтобы они могли предоставлять образование и другие интеграционные услуги украинским беженцам. Например, в июне 2022 года Европейский инвестиционный банк утвердил кредит в размере 2 млрд евро Национальному фонду помощи Польши, который предоставил товары для приемных центров, медицинское обслуживание, социальные пособия, а также обучение в детсадах и школах для украинских беженцев. Международные организации дополнили эту помощь.

"Реакция ЕС на прибытие украинских беженцев была теплой, правильной и человечной. Она показала, что гуманный подход не только возможен, но и может принести пользу принимающим сообществам, особенно когда институты ЕС, национальные правительства, международные организации и гражданское общество работают вместе. Это должно стать отправной точкой для ЕС в разработке более гуманного подхода к миграции", – отмечает автор Европейского совета по международным отношениям.

Напомним, мы писали, как в Европе могут воспользоваться миграцией образованных украинцев.

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