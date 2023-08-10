Три уроки з реакції ЄС. Яку користь принесла міграція українців європейським країнам

Українська міграція виявила можливості Європи щодо прийому великої кількості шукачів притулку. Це стало різким контрастом на міграцію з інших країн, яка знову зростає.

Які уроки здобули в Європі з реакції ЄС на багатомільйонну хвилю людей з України, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ecfr.eu.

Які унікальні кроків зробили в ЄС для українців

Реакція Європи на вторгнення Росії в Україну була швидкою, єдиною та масовою, пише автор Європейської ради з міжнародних відносин – аналітичного центру, який має на меті зміцнення спільної зовнішньої політики ЄС.

Через 10 днів після вторгнення ЄС одноголосно ухвалив новий закон про надання тимчасового захисту громадянам України, активізувавши Директиву про тимчасовий захист уперше з моменту її ухвалення у 2001 році. Щоб бути зареєстрованим за схемою захисту, українцям потрібно лише пред'явити посвідчення особи чи паспорт.

Водночас міграція з інших країн зростає. До серпня 2023 року морем прибули понад 119 000 біженців до Італії, Греції, Іспанії, Кіпру і Мальти. Намагаючись врегулювати їхнє прибуття, у червні ЄС оголосив про нові суворіші процедури на зовнішніх кордонах, де прикордонники попередньо перевірятимуть мігрантів, щоб визначити, чи мають вони право на в'їзд до ЄС. За цими правилами мігрантів можуть утримувати під вартою до шести місяців.

Фото: Українські біженці у Португалії (gettyimages.com)

При цьому реакція ЄС на прибуття українських біженців містить важливі уроки для європейських політиків та демонструє переваги гуманного підходу до прийняття біженців, зазначає автор.

Європа може справитися з великою кількістю мігрантів

За півтора року до Європи прибули близько 6 млн українців. Багато європейських країн відразу відчинили свої двері. Польща почала готуватись до прибуття великої кількості українських біженців незадовго до вторгнення.

За рік Польща надала тимчасовий захист більш ніж 1,5 млн українців. Також найбільше українців прийняли Німеччина, Італія та Іспанія. Німеччина надала тимчасовий захист більш ніж 960 000 осіб, а Італія та Іспанія запропонували його приблизно 186 500 та 186 000 осіб .

У березні 2022 року європейський комісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що Єврокомісія надасть державам додаткові можливості для управління цією кризою, щоб люди в біді отримали право на проживання, доступ до ринку праці та житла та можливість швидко потрапити до ЄС, не проходячи довгих формальностей на кордонах.

Реакція ЄС показала, що європейські країни можуть швидко мобілізуватися для розміщення великої кількості біженців, коли вони вбачають у цьому потребу.

Фото: Польські прикордонники у перші місяці війни (twitter.com/Straz_Graniczna)

Дозвіл біженцям працювати вигідний для країн

Українцям із тимчасовим захистом дозволено працювати. За рік після початку війни близько 40% українських біженців у Європі вже працювали.

Це приносить користь країнам, що приймають. За даними Європейської комісії, 13% ключових працівників у ЄС у 2020 році були мігрантами. Мігранти становили 70% зростання європейської робочої сили за останні 10 років і внесли більше податків та соціальних відрахувань, ніж отримали у вигляді допомоги. Крім того, у Європі є робочі місця для них.

У жовтні 2022 року Європейська комісія запустила новий онлайн-інструмент пошуку роботи, пілотну ініціативу EU Talent Pool, щоб допомогти біженцям з України знайти роботу в ЄС, де спочатку було вказано понад 3 млн вакансій.

Загальна участь знижує навантаження на місцеві спільноти

Зусилля європейських країн щодо інтеграції українських біженців показали ефективність міжсекторального співробітництва та спільного управління у наданні послуг.

ЄС працював безпосередньо з урядами країн та гуманітарними організаціями, щоб вони могли надавати освіту та інші інтеграційні послуги українським біженцям. Наприклад, у червні 2022 року Європейський інвестиційний банк затвердив кредит у розмірі 2 млрд євро Національному фонду допомоги Польщі, який надав товари для прийомних центрів, медичне обслуговування, соціальну допомогу, а також навчання у дитсадках та школах для українських біженців. Міжнародні організації доповнили цю допомогу.

"Реакція ЄС на прибуття українських біженців була теплою, правильною та людяною. Вона показала, що гуманний підхід не тільки можливий, а й може принести користь співтовариствам, особливо коли інститути ЄС, національні уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство працюють разом. Це має стати відправною точкою для ЄС у розробці більш гуманного підходу до міграції", – зазначає автор Європейської ради з міжнародних відносин.

Нагадаємо, ми писали, як у Європі можуть скористатися міграцією освічених українців.

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