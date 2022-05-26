ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ряді країн ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: деталі

Новость на русском →
Четвер 26 травня 2022 12:12
У ряді країн ЄС скасовують безкоштовний проїзд для українців: деталі Фото: Трамвай в Цюріху, Швейцарія (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

У той же час біженці зможуть купити пільгові проїзні за зниженими цінами

У кількох країнах ЄС змінюють правила проїзду українських біженців і скасовують проїзд на безкоштовній основі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії. Там створили окремий розділ з важливою інформацією для українських біженців.

У яких країнах зміняться правила проїзду для українців

Уточнюється, що з 1 червня 2022 року повністю безкоштовний проїзд для українських біженців буде скасований в Німеччині, Болгарії, Польщі, Чехії та Швейцарії. Однак за деякими напрямками для наших біженців встановили знижені ціни за проїзд.

  • у Німеччині українці зможуть придбати проїзний за €9 на всі види громадського транспорту та проїзд у регіональних поїздах;
  • у Чехії проїзний на всі види транспорту обійдеться у €7;
  • у Польщі з цієї ж дати, 1 червня, пасажири з України матимуть право безкоштовного проїзду лише на маршрутах з кількох міст Польщі: Хелма, Дорогуська, Любліна, Грубешева, Перемишля, Загужа, Ярослава та Жешува.

Інші встановлені у Польщі правила безкоштовного проїзду для українців залишаються без змін. Так, скористатися можливістю безкоштовного проїзду в поїздах 2-го класу TLK і IC можуть українці, які перетнули кордон з 24 лютого, і належать до таких груп:

  • діти до 18 років;
  • жінка;
  • чоловіки старше 60 років;
  • чоловіки віком від 18 до 60 років з інвалідністю.

Повідомляється також, що з 1 червня правила проїзду можуть змінитися і в тих країнах ЄС, які раніше про такий намір не заявляли. Відстежувати інформацію з цього питання можна на спеціальному сайті ЄС для українських біженців.

Нагадаємо, ми писали, що в деяких країнах ЄС безкоштовний проїзд для українців стали скасовувати ще в травні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія Польша Чехія Біженці
Відпочинок в Україні
Точки зору
Катерина Таран
Вистояло в окупації. Маловідоме село на Київщині, яке намагалися захопити сім разів
Катерина Таран
спеціально для РБК-Україна
Людмила Жукова
"Світло є навіть у темні часи": як Угорщина стала тимчасовим домом для моєї родини у розпал війни
Людмила Жукова
редактор стрічки новин Styler
Надія Макаренко
Нова сторінка. Як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом
Надія Макаренко
засновниця туристичних проектів Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орєхова
В окупації з першого дня. Як переживає війну заповідник Асканія-Нова на Херсонщині
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Всі точки зору