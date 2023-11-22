Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять жилье этой зимой: детали

Тысячи семей украинских беженцев в Британии рискуют остаться без крова этой зимой. Вероятность оказаться на улице у них в четыре раза выше, чем у других семей в стране.

Об этом свидетельствует исследование британского Красного Креста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В отчете благотворительной организации и университета Гериот-Ватт призывают власти предусмотреть дополнительное финансирование для украинских семей, чтобы предотвратить резкий рост бездомности. Прогнозируется, что до конца марта 2024 года 6220 семей украинских беженцев обратятся за помощью для бездомных, что на 13% больше, чем в 2022-2023 годах.

Исследователи обнаружили, что у украинских семей риск остаться бездомными в четыре раза выше, чем у других семей в Британии. Среди причин – прекращение спонсорства, языковой барьер и сложности с пониманием рынка аренды жилья.

На сегодняшний день в страну прибыли более 192 000 украинцев по двум основным государственным схемам. Homes for Ukraine предусматривает прием в британских семьях, а Ukraine Family Scheme позволяет украинцам присоединиться к членам семьи, живущим в Британии.

"Этой зимой мы ожидаем, что тысячи людей из Украины станут бездомными в Великобритании", – отметила руководитель отдела политики и адвокации Британского Красного Креста Оливия Филд.

Команды британского Красного Креста все чаще отмечают, что украинцам трудно получить помощь, необходимую для поиска долгосрочного жилья. Они часто не в состоянии покрыть авансовые расходы на аренду и могут быть исключены из схем местных властей, которые помогают предотвратить бездомность.

Организация призывает продолжить "выплаты благодарности" хозяевам на третий год действия программы Homes for Ukraine. Они осуществлялись в первые два года действия схемы, но на третий год никаких платежей не запланировано. Также – поддержать местные власти в обеспечении гарантии арендной платы, чтобы помочь украинцам получить доступ к аренде частного жилья. Еще в рекомендациях – повысить субсидию на жилье до рыночных ставок.

Ранее мы писали, что сотни семей украинских беженцев в Британии сталкиваются с необходимостью искать новое жилье. Правительства призвали принять решение, продлевать ли визы дольше 3 лет, а также продлить финансирование на третий год.

Также от британского правительства требуют разъяснить, что произойдет по истечении срока действия трехлетних виз украинских беженцев. Около 100 000 украинцев должны будут покинуть Великобританию в 2025 году.

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