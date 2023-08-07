Более 100 000 украинцев грозит выдворение из Британии: в чем причины

От британского правительства требуют срочно разъяснить, что произойдет по истечении срока действия трехлетних виз украинских беженцев. Около 100 тысяч беженцев должны будут покинуть Британию в 2025 году.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.co.uk.

Ранее в Британии выразили обеспокоенность отсутствием указаний относительно того, что произойдет с украинцами в Британии по истечении срока действия их трехлетних виз, которые им были выданы в рамках программ убежища.

Бывший министр юстиции при Борисе Джонсоне Роберт Бакленд считает, что министры должны рассмотреть возможность предоставления украинцам более постоянного статуса, поскольку предложение, разработанное для "особо срочной и беспрецедентной ситуации", требует дальнейшего индивидуального ответа.

Он считает, что подготовительная работа должна быть выполнена уже в этом году, чтобы обеспечить "наибольшую стабильность и уверенность" для беженцев, их работодателей и общин.

Член парламента от партии Тори и Сопредседатель общепартийной парламентской группы по Украине Боб Сили похвалил правительство за поддержку украинских семей, но также призвал к тому, что нужно решить, как действовать дальше.

"Поскольку у некоторых есть дети в местных школах, мы должны позволить им планировать (нахождение в стране)", – сказал он.

Как долго беженцы из Украины могут находиться в Британии

После начала полномасштабной войны в Украине для беженцев в Великобритании были созданы две программы: Homes for Ukraine и Ukraine Family Scheme. Каждому предоставляется срок пребывания в стране до трех лет.

Фото: Из-за войны в Украине беженцы могут находиться в Британии три года (Getty Images)

С тех пор по этим схемам в страну въехало более 182 100 украинцев. Большинство прибыли именно в первые шесть месяцев вторжения РФ в Украину, и примерно 100 000 беженцев грозит выдворение из страны до сентября 2025 года.

Генеральный директор благотворительной организации Reset Кейт Браун говорит, что беженцам нужна уверенность, поскольку они "начали заново строить свою жизнь здесь", нашли работу, построили социальные связи и учат английский язык.

Стэн Бенеш из благотворительной организации Opora предупреждает, что предоставление указаний за один-два месяца до начала срока действия визы на самом деле не дает людям много пространства для принятия долгосрочных решений.

Даже если война России против Украины закончится к 2025 году, многие украинцы выразили желание остаться в Британии, пишет издание. Согласно данным ONS, обнародованным в июле, половина взрослых украинцев намерены остаться в Великобритании на большую часть времени, даже если почувствуют, что уже безопасно вернуться в Украину.

"Благодаря нашим схемам мы предоставили украинцам доступ к трехлетней визе для временного пребывания в Великобритании. Мы будем держать этот вопрос под контролем, если продолжение понадобится в будущем в соответствии с развитием ситуации в Украине", – заверил представитель Министерства внутренних дел Британии.

Напомним, Нидерланды предоставили временную защиту более 2000 беженцам из Украины, не имеющим украинского гражданства. С 4 сентября 2023 года большинство из них лишатся права на пребывание в стране ЕС.

Также в Чехии официально объяснили, кому из украинцев отказывают во временной защите.

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