Свое жилье. За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы

В Европе находятся более 4 млн украинцев, вынужденно выехавших из-за войны. Часть из них планируют осесть в стране, которая предоставила убежище, поэтому для них будет актуально приобретение собственного жилья.
Насколько доступны квартиры в разных странах Европы и сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственные квадратные метры, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на forsal.pl.
Доступность жилья во многих странах является показателем качества жизни и экономического развития. Средний показатель собственного жилья в странах Европы в прошлом году составил 473 квартиры на 1 тысячу жителей.
Хотя в разных странах цены на недвижимость существенно разнятся, доступность жилья определяется еще уровнем зарплат и временем, за которое можно накопить средства на собственную квартиру или дом.
Последний отчет Deloitte Property Index 2023 показывает, что наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить квартиру площадью 70 кв. м, словакам нужно откладывать полностью свою зарплату на протяжении 14,1 лет. Самое дорогое жилье в Норвегии, но заработать на него там легче всего.
К примеру, столько времени следует откладывать всю зарплату для приобретения квартиры в странах:
В прошлом году почти вся Европа ощутила рост цен на жилье, отмечают авторы отчета. Высокие цены на покупку квартиры зафиксированы в Австрии и Германии, Франции и Норвегии. Больше всего выросли цены на жилье в Загребе и Сараево. Единственной столицей, где подешевели новые квартиры, был Копенгаген (Дания).
В общем, средние цены за кв. м жилья в европейских странах такие:
Отмечается, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, больше всего квартир было построено во Франции (482,2 тыс.) и Польше (238,6 тыс.)
Напомним, мы писали, сколько стоит купить дом в странах Европы. Во втором квартале 2023 года цены на такую недвижимость снизились на 1,1%.
Раньше мы сообщали, сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы купить квартиру. Для покупки квартиры нужно отложить 90 зарплат.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.