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Свое жилье. За сколько лет можно заработать на квартиру в странах Европы

Фото: Дом в Норвегии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Европе находятся более 4 млн украинцев, вынужденно выехавших из-за войны. Часть из них планируют осесть в стране, которая предоставила убежище, поэтому для них будет актуально приобретение собственного жилья.

Насколько доступны квартиры в разных странах Европы и сколько лет нужно работать, чтобы приобрести собственные квадратные метры, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на forsal.pl.

Сколько времени нужно работать, чтобы накопить на собственную квартиру

Доступность жилья во многих странах является показателем качества жизни и экономического развития. Средний показатель собственного жилья в странах Европы в прошлом году составил 473 квартиры на 1 тысячу жителей.

Хотя в разных странах цены на недвижимость существенно разнятся, доступность жилья определяется еще уровнем зарплат и временем, за которое можно накопить средства на собственную квартиру или дом.

Последний отчет Deloitte Property Index 2023 показывает, что наименее доступной европейской страной с точки зрения стоимости приобретения собственного жилья является Словакия. Чтобы купить квартиру площадью 70 кв. м, словакам нужно откладывать полностью свою зарплату на протяжении 14,1 лет. Самое дорогое жилье в Норвегии, но заработать на него там легче всего.

Фото: Многоквартирный дом в Германии (pixabay.com)

К примеру, столько времени следует откладывать всю зарплату для приобретения квартиры в странах:

  • Бельгия – 4,3 года;
  • Норвегия – 4,7 года;
  • Дания – 5 лет;
  • Словения – 5,6 лет;
  • Италия – 6,2 года;
  • Румыния – 6,3 года;
  • Греция – 6,6 лет;
  • Великобритания, Нидерланды, Португалия – 7,2-7,5 лет;
  • Польша – 8,1 года;
  • Хорватия – 9 лет;
  • Ирландия – 9,8 лет;
  • Венгрия – 10,2 года;
  • Эстония – 10,8 лет;
  • Сербия – 11,8 лет;
  • Чехия – 13,3 лет;
  • Словакия – 14,1 лет.

Сколько стоит жилье в странах Европы

В прошлом году почти вся Европа ощутила рост цен на жилье, отмечают авторы отчета. Высокие цены на покупку квартиры зафиксированы в Австрии и Германии, Франции и Норвегии. Больше всего выросли цены на жилье в Загребе и Сараево. Единственной столицей, где подешевели новые квартиры, был Копенгаген (Дания).

Фото: Новостройки в Польше (pixabay.com)

В общем, средние цены за кв. м жилья в европейских странах такие:

  • Австрия – 4925 евро/кв. м;
  • Германия – 4800 евро/кв. м;
  • Франция – 4639 евро/кв. м;
  • Норвегия – 4204 евро/кв. м;
  • Нидерланды – 4116 евро/кв. м;
  • Великобритания – 3980 евро/кв. м;
  • Чехия – 3753 евро/кв. м;
  • Ирландия – 3473 евро/кв. м;
  • Эстония – 3122 евро/кв. м;
  • Литва – 3215 евро/кв. м;
  • Бельгия, Дания – 3104 евро/кв. м;
  • Испания – 2663 евро/кв. м;
  • Италия – 2371 евро/кв. м;
  • Польша – 1975 евро/кв. м;
  • Румыния – 1417 евро/кв. м;
  • Греция – 1330 евро/кв. м.

Отмечается, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, больше всего квартир было построено во Франции (482,2 тыс.) и Польше (238,6 тыс.)

Напомним, мы писали, сколько стоит купить дом в странах Европы. Во втором квартале 2023 года цены на такую недвижимость снизились на 1,1%.

Раньше мы сообщали, сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы купить квартиру. Для покупки квартиры нужно отложить 90 зарплат.

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