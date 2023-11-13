От 100 тысяч евро. Сколько стоит купить дом в странах Европы

Жилье в аренду в Европе стабильно дорожает. В то же время приобретение недвижимости становится доступнее – цены на дома в странах ЕС снизились на 1,1% во втором квартале 2023 года.

Какие средние цены на дома в европейских странах, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Австрия

Актуальные цены на жилье в европейских странах собраны по данным сайтов Statista, Immigrant Invest и Eurostat. Средняя стоимость дома или квартиры площадью 100 кв. м существенно отличается по Европе.

К примеру, приобретение нового дома в Австрии может обойтись примерно в 492 500 евро. 373 700 евро будет стоить дом, построенный раньше. Самое дорогое жилье в – пригороде Вены и в самой столице, а в маленьких городах цены на недвижимость ниже.

Иностранцы с видом на жительство имеют право покупать жилье в Австрии. Но это разрешение предполагает доход не менее 4000 евро в месяц.

Бельгия

Комфортный дом площадью 100 кв. м в Бельгии может стоить около 310 200 евро. Средняя цена за квадратный метр своего жилья в этой стране – 3102 евро. Цены на недвижимость выше в провинциях с большей концентрацией населения, таких как Брабант, Антверпен и Брюссель, где цены составляют около 4000 евро за квадратный метр.

Фото: Дом в Бельгии ( unsplash.com )

Болгария

У этой стране одни из самых низких цен на дома – квадратный метр стоит 1650 евро, а дом обойдется до 165 000 евро. Цены на жилье самые высокие в столице Софии, где квартира с двумя спальнями стоит от 145 000 до 180 000 евро, в то время как дома могут стоить до 450 000 евро.

Хорватия

Эта красивая страна может быть привлекательна для людей, которые любят жить у пляжа в условиях комфортного климата. Это одна из немногих европейских стран, где купить недвижимость в столице получится чуть дешевле, чем в популярных регионах.

Средняя стоимость дома составляет 167 800 евро по стране, но квадратный метр дома в Сплите достигает уже 2 985 евро. В Осиеке самые низкие цены на квадратные метры в Хорватии – около 1057 евро.

Кипр

Цены на жилье в этой стране на 200 евро за кв. м выше, чем в Хорватии, однако покупка недвижимости в таких городах как Лимассол, Пафос и Фамагуста может обойтись значительно дороже – там цена квадратного метра составляет около 3400 евро.

Фото: Дом на Кипре (pixabay.com)

Эстония, Латвия и Литва

Иностранцы в Эстонии могут покупать недвижимость после того, как они получат подтверждение от властей. Новые дома в Эстонии можно приобрести за 312 000 евро, в Латвии – за 162 500 евро, в Литве цены ниже – 114 600 евро.

Финляндия, Норвегия и Швеция

Из этих трех стран в Швеции дома стоят дороже всего (699 200 евро), а квадратный метр нового жилья достигает 6 992 евро. Цены на дома площадью 100 кв. м в Норвегии могут достигнуть 420 400 евро и 518 300 евро – в Финляндии.

Иностранцы могут легко купить недвижимость в Финляндии, за исключением провинции Аланд, а также в Норвегии и Швеции. Однако цены отличаются, в столицах недвижимость дороже.

Франция, Германия и Нидерланды

Цены на новые дома во Франции и на вторичном рынке существенно отличаются. К примеру, новое жилье обойдется от 463 900 евро, а имеющиеся дома – до 348 900 евро. Разница может быть 115 000 евро.

По данным Statista, покупка новых домов в Германии может стоить 480 тысяч евро, а цена за кв. м существующих домов может достигать 3400 евро. Разница может составить 140 000 евро.

Новый дом в Нидерландах стоит примерно 357 200 евро, ранее построенные на 54 400 евро дешевле, где кв. м обойдется в 3572 евро.

Фото: Улица в Нидерландах (pixabay.com)

Греция

В среднем стоимость дома может составить 361 900 евро. В то же время минимальные инвестиции по "золотой визе" в Греции – 250 тысяч евро. Поэтому вместе с домом можно получить немедленное пятилетний вид на жительство для всей семьи инвестора.

Венгрия, Словакия и Словения

Цена жилья в Венгрии в среднем составляет 2515 евро за кв.м, а в Словении и Словакии – от 1927 до 1593 евро.

Столица Словении Любляна может быть дороже других городов страны – цена жилья за кв. м – около 2300 евро. Аналогично, Братиславский регион в Словакии имеет более высокие цены (2231 евро) по сравнению с Банской Быстрицей (923 евро).

Исландия и Ирландия

Свое жилье в Исландии может стоить 339 тысяч евро, а в Ирландии дом площадью 100 кв. м обойдется чуть дешевле – примерно 335 000 евро. Если в ирландской столице Дублине цены на квадратные метры могут достигать 4300 евро, то в центральных городах Исландии – около 3828 евро.

Италия, Португалия и Испания

Известные итальянские города Венеция и Милан могут оказаться самыми дорогими в Италии – жилье стоит 4467 евро за кв. м, хотя в среднем дом в Италии может обойтись в 189 600 евро.

Цены на дома в Португалии могут достигать 10 000 евро за квадратный метр в Лиссабоне, то есть покупка дома площадью 100 квадратных метров может стоить около 1 млн евро. Другие регионы дешевле – например, в Алентежу жилье обойдется в 833 евро за кв. м, а на Азорских островах – 1200 евро.

В Испании продолжается программа "золотой визы". Право на проживание можно получить за инвестицию не менее 500 тысяч евро. Но в среднем новые дома в Испании стоят около 178 600 евро.

Польша и Румыния

Квадратные метры нового дома в Польше могут обойтись в среднем в 1975 евро (197 500 евро за дом). В Румынии новые дома в среднем дешевле, чем в Польше – около 137 тысяч евро.

Иностранцы в Польше должны получить разрешение, прежде чем покупать землю для строительства жилья, тогда как иностранные граждане в Румынии могут покупать там недвижимость, если оформят ее в собственность граждан-резидентов, проживавших в стране в течение не менее 183 дней в году.

Швейцария

Кроме очень высоких цен (13 280 евро за кв. м), Швейцария также имеет множество процедур для иностранцев, желающих приобрести недвижимость. Покупка может быть осуществлена только по специальному разрешению от власти коммун, имеющим определенные правила размера жилья, расположения и разрешения на перепродажу объекта.

Чехия

Новый дом, в котором удобно жить, в Чехии стоит примерно 375 300 евро. При этом средняя стоимость существующих домов около 2 570 евро за кв. м, что означает, что такой дом может стоить 257 000 евро. В то же время, в более густонаселенных районах дома на 118 300 евро дороже, чем в других регионах.

Дания

Квадратные метры в Дании могут стоить от 3104 евро в новых домах до 2469 евро в существующих домах, то есть в среднем здание площадью 100 кв. м может стоить до 310 400 евро.

Иностранцам в Дании возможно непросто приобрести там дом. Чтобы иметь право купить жилье в городах и прибрежных районах, нужно прожить в стране более 5 лет, иметь вид на жительство или работу, быть гражданином страны ЕС, который работает в Дании.

Напомним, мы писали, сколько стоит жилье в Кракове. Это один из самых дорогих городов в Польше.

Раньше мы сообщали, сколько нужно зарабатывать в Германии, чтобы купить квартир . Для покупки квартиры нужно отложить 90 зарплат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .