Своє житло. За скільки років можна заробити на квартиру у країнах Європи

У Європі перебувають понад 4 млн українців, які вимушено виїхали через війну. Частина з них планують осісти у країні, яка надала прихисток, тому для них буде актуальне придбання власного житла.
Наскільки доступні квартири у різних країнах Європи та скільки років треба працювати, щоб придбати власні квадратні метри, РБК-Україна розповідає з посиланням на forsal.pl.
Доступність житла у багатьох країнах є показником якості життя та показником економічного розвитку. Середній показник власного житла країнах Європи торік становив 473 квартири на 1 тисячу мешканців.
Хоча у різних країнах ціни на нерухомість суттєво відрізняються, доступність житла визначається ще рівнем зарплат і часом, за який можна накопичити кошти на власну квартиру чи дім.
Останній звіт Deloitte Property Index 2023 показує, що найменш доступною європейською країною з точки зору вартості придбання власного житла є Словаччина. Щоб купити квартиру площею 70 кв. м, словакам треба відкладати повністю свою зарплату упродовж 14,1 років. Найдорожче житло у Норвегії, але заробити на нього там найлегше.
Наприклад, стільки часу слід відкладати всю зарплату для придбання квартири у країнах:
Минулого року майже вся Європа відчула зростання цін на житло, зазначають автори звіту. Найвищі ціни на покупку квартири зафіксовані в Австрії та Німеччині, Франції та Норвегії. Найбільше зросли ціни на житло у Загребі та Сараєво. Єдиною столицею, де подешевшали нові квартири, був Копенгаген (Данія).
Загалом середні ціни за кв. м житла у європейських країнах такі:
Зазначається, що попри складну економічну ситуацію, найбільше квартир було побудовано у Франції (482,2 тис.) та Польщі (238,6 тис.)
Нагадаємо, ми писали, скільки коштує купити будинок у країнах Європи. У другому кварталі 2023 року ціни на таку нерухомість знизилися на 1,1%.
Раніше ми повідомляли, скільки треба заробляти у Німеччині, щоб купити квартиру. Для придбання квартири потрібно відкласти 90 зарплат.
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