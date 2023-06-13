Строгие наказания. За что могут штрафовать водителей в Польше

Многие украинцы уехали в Польшу на своих автомобилях или приобрели там авто на европейской регистрации уже после приезда. В профильных группах украинцы пишут, что часто неожиданно получают штрафы, хотя вроде бы соблюдали все правила. Но нередко украинцы могут и не заметить, как случайно совершают какое-либо правонарушение.

Что нужно знать о штрафах автомобилистам в Польше, в колонке для TRAVEL рассказал адвокат АО "Legal Strategy" Виталий Сокуренко.

Штрафы выше украинских. Какая ответственность угрожает водителям в Польше

Прежде всего следует отметить, что незнание правил дорожного движения Польши не освобождает от ответственности и может привести к серьезным последствиям для украинских граждан.

В целом и одно из главного, что нужно знать – штрафы за нарушение правил дорожного движения в Польше в основном намного выше, чем в Украине. Если брать наиболее распространенные нарушения ПДД, это может быть:

непристегнутый ремень безопасности (100 злотых);

превышение скорости (от 50 до 5000 злотых);

перевоз ребенка без детского автокресла (300 злотых);

использование мобильного телефона во время вождения (500 злотых);

неправильная парковка (от 100 до 800 злотых);

проезд на красный сигнал светофора (500 злотых).

Фото: Штрафы водителям в Польше бывают несколько видов (unsplash.com)

Относительно вождения в нетрезвом состоянии, в Польше такие водители делятся на три категории:

0 – 0,19 промилле;

0,2 – 0,5 промилле;

свыше 0,5 промилле.

Если в крови водителя меньше 0,2 промилле, то наказание не будет вовсе.

В случае если в крови водителя от 0,2 до 0,5 промилле, то за это польские законы предусматривают наказание в виде:

штрафа от 50 до 5000 злотых или ареста до 30 дней;

запреты на управление ТС сроком от 6 месяцев до 3 лет;

списание 10 штрафных баллов.

Если в крови водителя найдено более 0,5 промилле алкоголя, то ему грозит уголовная ответственность и следующие наказания:

штраф от 5 тыс. до 60 тыс.;

лишение свободы до 2-х лет;

запрет вождения (любой одной или всех категорий) на срок от 3 до 15 лет.

Три категории. Какие виды штрафов в Польше и как их оплатить

Штрафы в Польше тоже делятся условно на три вида. Но в зависимости от вида штрафа на оплату штрафа дается разный временной промежуток.

Штраф наличными (Mandat gotówkowy). Чаще такой штраф выписывают иностранцам и лицам без определенного места жительства. Уплатить штраф необходимо именно той службе, которая его назначила. Оплачивать нужно наличными на месте, но иногда у местных служб есть терминалы, и штраф можно оплатить даже при отсутствии наличных.

Заочный штраф. Например, такой штраф могут выписать за неправильную парковку. Если вы получили уведомление о таком штрафе, его нужно оплатить не позднее чем через 7 дней.

Фото: В Польше, как и в Украине, штрафы можно оплатить онлайн (unsplash.com)

Штраф кредитованный (Mandat kredytowany). Этот штраф может быть выписан как гражданам Польши, так и иностранцам, имеющим постоянное место жительства. Срок уплаты такого штрафа также составляет 7 дней.

Проверить свои штрафы ПДД в Польше, это можно так же как и в Украине: в режиме онлайн. Для проверки онлайн есть два сервиса:

О штрафах, назначенных через Główny Inspektorat Transportu, можно узнать на сайте; О назначенных штрафных баллах (Punkty Karny) можно узнать на сайте.

Если же у вас нет возможности проверить штрафы онлайн, нужно обратиться в местный комиссариат и предоставить удостоверение личности. Вид оплаты штрафа в зависимости от его вида тоже может отличаться:

наличными на месте получения штрафа;

карточкой на месте получения штрафа;

в почтовом отделении;

через интернет-банкинг по реквизитам.

Напомним, ранее юрист рассказала в колонке для РБК-Украина, как ввезти и поставить на учет в Украине авто из-за границы.

Также сообщалось, как украинцам начать бизнес и продавать услуги и товары в Европу.

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