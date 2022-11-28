Вести бизнес и продавать услуги за границу: что для этого нужно украинцам

Регистрация, налогообложение и ведение зарубежного бизнеса: что следует учитывать – в колонке для РБК-Украина.

Война повлекла за собой кризис в различных сферах жизни. Большинство украинцев отмечает значительное снижение своих доходов, а многие вообще потеряли привычные источники собственного существования.

Это заставляет граждан действовать по-новому, делать необычные для себя вещи. Например, основывать новый или вообще первый в жизни бизнес. Устойчивый тренд во время войны – бизнес пытается платить налоги именно в Украине, потому что сейчас наше государство особенно нуждается в поддержке.

В то же время некоторые решают открыть бизнес за границей или работать на зарубежные рынки. Однако даже при ведении небольшого бизнеса за границей есть множество нюансов, неучет которых может повлечь за собой либо штраф, либо другие санкции.

С чего начать зарубежный бизнес? Как это работает? В колонке для TRAVEL РБК-Украина руководитель направления налогового консалтинга и комплаенса адвокат ЮК Legal House Галина Пилипенко анализирует основные моменты.

Регистрация бизнеса: что нужно учитывать

"Начну, а как пойдет, то зарегистрируюсь", "А если мои клиенты будут приходить только по "сарафанному радио", то кто узнает?", "Попринимаю средства пока как физическое лицо на собственную карточку или наличными и не буду показывать доходы" – это все не о законном бизнесе. И хотя на практике такие отговорки могут сработать, но сейчас не то время, чтобы играть в прятки с законом.

Во-первых, государство сейчас нуждается в поддержке . Сегодня особенно важно платить налоги в Украине, поддерживая таким образом нашу экономику – это поможет всем отраслям в стране.

. Сегодня особенно важно платить налоги в Украине, поддерживая таким образом нашу экономику – это поможет всем отраслям в стране. Во-вторых, принятые во время войны законодательные изменения и так во многом облегчают судьбу предпринимателей – есть возможность платить только 2% единого налога вместо 5% или вообще его не платить (плательщикам 1 и 2 группы), также уплата ЕСВ для ФЛП – добровольная.

– есть возможность платить только 2% единого налога вместо 5% или вообще его не платить (плательщикам 1 и 2 группы), также уплата ЕСВ для ФЛП – добровольная. В-третьих, не следует забывать, что ведение хозяйственной деятельности без регистрации является административным правонарушением и наказывается штрафом до 34000 грн и грозит конфискацией продукции, денег и всего полученного от осуществления деятельности (ст. 164 КУоАП).

и грозит конфискацией продукции, денег и всего полученного от осуществления деятельности (ст. 164 КУоАП). В-четвертых, официальные доходы, по которым должным образом уплачены налоги, сейчас в тренде. Поэтому регистрация ФЛП для старта обязательна. Это же касается и того случая, если вы оказались в другой стране и планируете начать бизнес там. Украинская регистрация здесь не будет действовать: следует регистрироваться предпринимателем по законодательству страны пребывания, пусть и временного.

Фото: Официальные доходы, с которых должным образом уплачены налоги, сейчас в тренде (Виталий Носач/РБК-Украина)

Налоги для бизнеса. Какую форму налогообложения выбрать

Относительно выбора системы налогообложения, прежде всего следует ориентироваться на суть запланированной деятельности. Если это будет перепродажа товаров с наценкой или высокозатратное производство, следует рассмотреть общую систему налогообложения, когда налог (НДФЛ) будет уплачиваться с чистого дохода (разницы между общим налогооблагаемым доходом и подтвержденными расходами).

Но не следует забывать, что при достижении суммы дохода 1 млн грн в течение 12-месячного периода необходимо будет зарегистрироваться еще и плательщиком НДС. Если это собственное высокодоходное производство или услуги – стоит взглянуть в сторону упрощенной системы налогообложения.

3 группа фактически универсальна и подойдет для предоставления услуг или продажи товаров как юридическим, так и физическим лицам на любой системе налогообложения, как резидентам, так и нерезидентам. Плательщиком единого налога 2 группы есть смысл быть тогда, когда планируется поставка товаров любым покупателям (в том числе и экспорт) и предоставляются услуги населению или юридическим лицам на упрощенной системе налогообложения внутри Украины.

В выборе между 2 или 3 группой единого налога при операциях с товарами следует ориентироваться на налоговую нагрузку, которая для 2-й группы составляет 20% от минимальной зарплаты ежемесячно единого налога и от 22% от МЗП ежемесячно ЕСВ, а для 3-й группы 5 % ЕП (или 2% ЕП во время военного положения) и такой же ЕСВ.

Кризис из-за вторжения РФ заставляет людей действовать по-новому, в том числе основывать бизнес. В частности – за рубежом. На фото – заведение, открытое украинцами в Польше (Getty Images)

Обязательно следует помнить об ограничениях видов деятельности, установленных для пребывания на упрощенной системе налогообложения. Например, о запрете торговли подакцизными товарами, предметами антиквариата и искусства, изделиями из драгоценных металлов и так далее.

Получение оплаты из-за границы. Важно не нарушать сроки расчетов

Получение оплаты за проданные товары или услуги возможно путем зачисления на счет. Если такая оплата поступает из-за границы в иностранной валюте, банк может потребовать (и почти всегда требует) предоставления подтверждающих документов – контракта, инвойса, экспортной таможенной декларации, товаросопроводительных документов (CMR, авиа-, морской или железнодорожной накладной, в зависимости от вида транспорта). В любом случае необходимо документально подтвердить суть и сумму операции.

Важно знать, что для операций по экспорту товаров законодательством установлены предельные сроки расчетов, в течение которых средства должны обязательно поступить на счет резидента-продавца в банке. Отсчет такого срока начинается со дня таможенного оформления экспортируемых товаров. Продолжительность предельных сроков расчетов устанавливает НБУ своим постановлением.

В целом этот срок составляет 365 календарных дней, однако сейчас в связи с военным положением он составляет 180 дней (Постановление НБУ от 24.02.2022 № 18). Кстати, для отдельных видов товаров и услуг предельные сроки расчетов не действуют – эти исключения также установлены Нацбанком (Постановление от 14.05.2019 № 67). В связи с войной предельные сроки расчетов не действуют также и для поставок стоимостью менее 400 000 грн при отсутствии признаков дробления.

Нарушение сроков расчетов может привести к взысканию налоговым органом с предпринимателя пени за каждый день просрочки в размере 0,3% суммы недополученных средств.

Фото: Для операций по экспорту товаров установлены предельные сроки расчетов, когда средства должны обязательно поступить на счет резидента-продавца в украинском банке (Виталий Носач/РБК-Украина)

Если предприниматель торгует собственными товарами на определенных маркетплейсах и выводит средства на счет за границей или иностранные платежные системы (например, Payoneer), с него не снимается обязанность зачисления средств на счет в банке Украины. Только после такого зачисления завершается осуществление валютного надзора за операциями, по которым он проводится.

Не следует забывать и о правилах совершения расчетных операций, предусматривающих использование РРО. Если оплата за товары получается наличными, или расчет проводится через интернет с помощью платежных карт (с помощью сервисов интернет-эквайринга), такие оплаты должны обязательно производиться через РРО с оформлением соответствующего расчетного документа.

Исключение составляет предоставление услуг, расчеты за которые производятся исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания или сервисов перевода средств. Нарушение правил применения РРО может привести к штрафным санкциям в размере 100% полученной выручки и даже больше.

Как видим, достаточно много нюансов следует учесть даже при ведении микробизнеса, а ошибки могут стоить достаточно дорого. Поэтому, чтобы предотвратить проблемы, предпринимателям стоит заручиться поддержкой компетентных специалистов.

Ранее мы писали, в каких случаях украинцы должны платить налоги за границей.