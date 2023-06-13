Суворі покарання. За що можуть штрафувати водіїв у Польщі

Що треба знати про відповідальність за порушення правил дорожнього руху – у колонці юриста для РБК-Україна.
Багато українців виїхали до Польщі на своїх автомобілях або придбали там авто на європейській реєстрації вже після приїзду. В профільних групах українці пишуть, що часто несподівано отримують штрафи, хоча начебто дотримувалися усіх правил. Але нерідко українці можуть і не помітити, як випадково скоюють якесь правопорушення.
Що треба знати про штрафи автомобілістам у Польщі, у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповів адвокат АО "Legal Strategy" Віталій Сокуренко.
Перш за все треба зазначити, що незнання правил дорожнього руху Польщі не звільняє від відповідальності та може призвести до серйозних наслідків для українських громадян.
В цілому та одне з найголовнішого, що треба знати – штрафи за порушення правил дорожнього руху в Польщі здебільшого набагато вищі ніж в Україні. Якщо брати найбільш розповсюджені порушення правил дорожнього руху, це може бути:
Відносно керування автомобілем у нетверезому стані, в Польщі такі водії діляться на три категорії:
Якщо у крові водія менше ніж 0,2 проміле, то покарання не буде зовсім.
У випадку якщо у крові водія від 0,2 до 0,5 проміле, то за це польські закони передбачають покарання у вигляді:
Якщо в крові водія знайдено більше ніж 0,5 проміле алкоголю, то йому загрожує кримінальна відповідальність та такі покарання:
Штрафи у Польщі теж діляться умовно на три види. Та залежно від виду штрафу, на оплату штрафу дається різний часовий проміжок.
Штраф готівкою (Mandat gotówkowy). Найчастіше такий штраф виписують іноземцям та особам без певного місця проживання. Сплатити штраф необхідно саме тій службі, яка його призначила. Оплачувати потрібно готівкою на місці, але іноді місцеві служби мають термінали, і штраф можна сплатити навіть за відсутності готівки.
Заочний штраф. Наприклад, такий штраф можуть виписати за неправильне паркування. Якщо ви отримали повідомлення про такий штраф, його потрібно сплатити не пізніше, ніж через 7 днів.
Штраф кредитований (Mandat kredytowany). Цей штраф можуть виписати як громадянам Польщі, так і іноземцям, які мають постійне місце проживання. Термін сплати такого штрафу також становить 7 днів.
Перевірити свої штрафи ПДР у Польщі, то це можна так само як і в Україні: в режимі онлайн. Для перевірки онлайн є два сервіси:
Якщо ж у вас немає можливості перевірити штрафи онлайн, треба звернутися до місцевого комісаріату та надати своє посвідчення особи. Вид оплати штрафу, залежно від його виду, теж може відрізнятися:
Нагадаємо, раніше юрист розповіла у колонці для РБК-Україна, як ввезти та поставити на облік в Україні авто з-за кордону.
Також повідомлялося, як українцям почати бізнес та продавати послуги й товари в Європу.
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