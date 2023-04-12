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SkyUp начала перевозить руководство Украины во время зарубежных визитов: детали

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Среда 12 апреля 2023 12:52
SkyUp начала перевозить руководство Украины во время зарубежных визитов: детали Фото: Самолет авиакомпании SkyUp (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинская авиакомпания SkyUp заключила договор с государственным авиационным предприятием "Украина", специализирующимся на перевозках чиновников.

Теперь самолетами украинского лоукостера могут летать высшие руководители Украины во время зарубежных визитов, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания SkyUp выполняет рейсы в интересах государственного авиационного предприятия "Украина". Самолеты авиакомпании могут быть задействованы для этой организации в соответствии с условиями договора, который будет действовать до конца 2023 года, сообщили в SkyUp.

"Мы рады помогать государству и выполняем свои обязанности ответственно и качественно", – цитирует пресс-служба перевозчика гендиректора SkyUp Дмитрия Сероухова.

Информацию о планируемых рейсах не разглашают, но известно, что первым первым высоким пассажиром стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава правительства 10 апреля отправился с рабочим визитом в Канаду.

SkyUp перегнал свой Boeing 737-800 в польский аэропорт Жешув вблизи границы с Украиной. Оттуда украинский премьер вылетел в Торонто с промежуточной посадкой в столице Исландии Рейкьявик на дозаправку.

SkyUp начала перевозить руководство Украины во время зарубежных визитов: детали

Фото: Прибытие премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Канаду (twitter.com/KamalKheraLib)

Сейчас во флоте SkyUp есть 12 самолетов Boeing 737. Компания использует их с компоновкой на максимальное количество мест. Денис Шмыгаль летел на Boeing 737-800 со 189 местами. Днем ранее этот борт SkyUp перевозил пассажиров из Кишинева по заказу молдавской авиакомпании Air Moldova.

Напомним, мы писали, что авиакомпания SkyUp эвакуировала последний самолет из Украины.

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