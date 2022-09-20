Нужно ли украинцам оформлять страховку, спасаясь от войны за границей

Что нужно знать о страховании украинцам, которые из-за вторжения России вынуждены уехать из страны

Оформить страховку перед выездом за границу – было обязательным элементом подготовки к путешествиям к полномасштабной войне. Но когда Россия вторглась в Украину, и на пунктах пропуска очереди выезда одновременно ждали тысячи человек, о страховке мало кто думал: большинство людей брало только самые необходимые вещи, и то – только если была такая возможность.

Недавно ряд стран объявили, что медстраховка для украинцев с временной защитой становится платной.

TRAVEL РБК-Украина разбиралось, стоит ли оформлять страховку беженцам перед выездом за границу и что изменилось в страховании украинцев во время войны.

Где оформлять страховку: в Украине или за границей

Большинство стран ЕС вместе с временной защитой предоставляют украинцам доступ к бесплатной медицине. Но беженцам важно помнить, что срок действия такой страховки ограничен. К примеру, летом Болгария и Чехия уже ограничили сроки страховки – теперь там требуют от украинцев оплачивать страховку за свой счет, а раньше эти расходы покрывали из бюджета.

По прибытии в ту или иную страну медицинские затраты некоторое время покрывает государство, но затем нужно покупать страховку за свой счет. В каждой стране этот период разный, говорит РБК-Украина председатель правления СК "Провидна" Леся Щербакова.

"Медицинская страховка беженцам из Украины за границей чаще всего дается на 5 месяцев с момента, как они приезжают в страну. Например, если семья переехала в одно из государств ЕС в марте, то срок действия их страховки истек в июле. То есть если люди отправились в Европу еще в начале войны, однозначно нужно проверить, сколько действует страховка в стране, куда вы переехали. Медстраховку купить можно однозначно без проблем, находясь в любой стране. Это можно сделать дистанционно в несколько кликов", – объясняет она.

Сейчас большинство из тех, кто едет за границу во время войны и покупает страховку именно в Украине – это те, кто пересекает границу для работы. Также предварительно перед выездом берут страховку участники экскурсионных туров, индивидуальные туристы, добавляет Щербакова.



Фото: В Европе украинским беженцам предоставляют медицинскую страховку, но сроком в среднем на 5 месяцев (Getty Images)

Если вы едете за границу, чтобы получить там временную защиту, трудно уверенно говорить в какой стране человек может оказаться. Лучше уехать, определиться, в какой стране вы будете находиться и какие условия страхования у этой страны, советует в разговоре с РБК-Украина кандидат юридических наук, адвокат Адвокатского Бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова.

"Это, во-первых, позволит сравнить цены и условия разных европейских страховых компаний и украинских. Во-вторых, некоторые европейские страховые компании предоставляют бесплатные страховые полисы на определенное время или скидки для украинцев. Если выяснится, что стоимость страхования для вас более приемлема у украинской компании, можно оформить полис удаленно в интернете", – говорит она.

Например, для оформления полиса ОСАГО проще всего заказать его на сайте выбранной страховой, заполнить там форму. В страховой рассчитают стоимость полиса. После уплаты полис зарегистрируют в базе МТСБУ (Моторное транспортное страховое бюро Украины – единственное объединение страховщиков, осуществляющее обязательное страхование гражданско-правовой ответственности – ред.)

"Действительность полиса страхователь сможет проверить на сайте по ссылке. Полис также можно получить обратившись, непосредственно в страховую компанию или по электронной почте в виде pdf-файла", – добавляет специалист. Она отмечает, что стоимость страхования в Украине ниже, чем в других странах.

Вызов скорой – 800 евро. Зачем оформлять страховку

Медицинское страхование – это услуга, которая гарантирует застрахованному лицу медицинскую помощь и покрытие смежных расходов в случае необходимости, говорит председатель правления VisitUkraine.today Антон Тараненко . По его словам, страховка за границей нужна как минимум потому, что стоимость медицинских услуг как при необходимости обратиться к врачу, так и при госпитализации – в разы дороже стоимости оформления страховки.

"В большинстве стран мира нерезидентам медицинская помощь предоставляется на платной основе. Например, в Норвегии прием семейного врача для незастрахованных лиц будет стоить от 20 евро, прием у врача-специалиста в Чехии – от 30 евро. День пребывания на стационаре в Германии составляет около 125 евро А вызов скорой в Швейцарии в случае отсутствия страхового полиса может стоить 800 евро. Следовательно, даже незначительные проблемы со здоровьем в случае отсутствия страхования могут стоить дорого. Во многих странах лекарства в аптеке продаются только по рецепту, а чтобы его получить, надо обращаться к врачу", – отмечает он.

Фото: В большинстве стран мира нерезидентам медицинская помощь предоставляется на платной основе (freepik.com).

Многие украинцы, выехавшие за границу из-за войны, оформили в Европе временную защиту и, соответственно, получили доступ к бесплатной медицине. Однако на самом деле бесплатная медицина в Европе отличается от украинской, а уровень сервиса часто оказывается ниже, чем украинцы привыкли получали дома, говорит эксперт.

"Одна из самых распространенных проблем – очереди. И очереди – это не просидеть несколько часов под кабинетом. Если вы решили воспользоваться государственной медициной в европейской больнице, будьте готовы, что к врачу вы можете попасть через несколько недель, а то и месяцев", – замечает Тараненко.

"Зеленая карта" подорожала: что нужно знать

Водителям, которые едут за границу на авто, не стоит забывать о "Зеленой карте" — системе страховой защиты пострадавших в ДТП независимо от страны их места жительства и страны регистрации транспортного средства. С 26 июля этого года такая страховка подорожала на 26,3%: Моторное (транспортное) страховое бюро Украины ввело новые тарифы на такие полисы.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повышается до 913 грн (ранее – 723 грн), для автобусов – до 3,429 тыс. грн (2,715 тыс. грн), для грузовых автомобилей - до 2,153 тыс. грн. (1705 тыс. грн.). Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составляет 1,453 тыс. грн (ранее – 1,150 тыс. грн), автобусов – 4,763 тыс. грн (3,772 тыс. грн), грузовиков – 2,858 тыс. грн (2,263 тыс. грн).



Фото: С июля в Украине подорожала "Зеленая карта" – страховой полис для авто (unsplash.com)

С 24 февраля украинцы имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без "Зеленой карты", напоминает адвокат Марина Семенова:

"В настоящее время Национальный банк рекомендует гражданам Украины, которые выезжают за границу на собственном автомобиле, приобрести полис "Зеленая карта", потому что 28 апреля 2022 года регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис потребуется при пересечении границы с Польшей. Практика, очевидно, будет распространяться и на границах с другими странами. Не обязательно наличие "Зеленой карты" будут проверять во время пересечения границы. Но стоит оформить ее на определенный период (минимальный срок, на который выдают полис – 15 дней)".

Работает ли страховка во время войны и как возмещают средства

Во время войны немало беженцев беспокоятся о том, реально ли работает возмещение средств, если у украинца наступает страховой случай за границей. Адвокат Марина Семенова уверяет, что возмещение получить вполне реально. По ее словам, украинские страховые компании каждый день сталкиваются со страховыми случаями. Чаще всего это договоры КАСКО.

"Если случился страховой случай, клиент фиксирует его на горячей линии компании и с местной полицией, затем обращается в сервисный центр в Европе для того, чтобы они произвели оценку повреждений. Далее украинские специалисты сверяют счет со стоимостью услуг в Украине и производят выплату.

Недавно один из украинских клиентов страховой компании не только получил возмещение, но и решил производить ремонт не в стране ЕС, а в Украине. Украинская страховая помогла ему перегнать автомобиль в Украину и отремонтировать с помощью украинских специалистов на СТО", – говорит она.



Фото: Чтобы получить выплату за страховой случай, беженцу не всегда нужно везти документы в Украину (freepik.com)

В выплатах при наступлении страхового случая во время войны особо ничего не изменилось – их начисляют при наличии всех доказательств, подтверждает и глава правления СК "Провидна":

"Более того – сейчас эту процедуру можно пройти даже проще. Если раньше нужно было приезжать в Украину, привозить оригиналы документов, то сейчас необходимости для получения возмещения это делать не обязательно. Во время войны мы оплачиваем деньги непосредственно на гривневую карту, даже если человек находится не в Украине ", – говорит Леся Щербакова.

Кроме того, сейчас размер страхового платежа по страховым договорам увеличился, добавляет Марина Семенова:

"Выплаты за вред, причиненный имуществу, устанавливается на уровне 160 000,00 грн вместо 130 000,00 грн. Выплаты за вред, причиненный здоровью и жизни потерпевших – 320 000,00 вместо 260 000,00 грн, нанесенное имуществу, в случае оформления Европротокола увеличится с 50 000,00 грн до 80 000,00 грн.

Если застрахованное лицо соблюдает правила обращения в страховую компанию при наступлении страхового случая, все организационные моменты и финансовые вопросы страховая берет на себя.

"К нам не поступало ни одной жалобы от клиентов, что кому-то было отказано в помощи или получении страховой выплаты. Среди частых страховых случаев можно выделить бытовые травмы, а также детские вирусные и инфекционные заболевания", – говорит Антон Тараненко.

Когда выплаты не компенсируют

Как правило, по условиям договора услуги медицинской помощи страховая оплачивает самостоятельно, объясняют в VisitUkraine. Но бывают случаи, когда путешественник делает это за собственные средства. Если вам пришлось потратить свои средства, нужно подать заявку на компенсацию расходов. Их компенсируют, только если их согласовала комиссия-ассистанс за границей:

"По возвращении в Украину путешественник должен обратиться в страховую компанию, где был оформлен полис. Написать заявление о наступлении страхового случая и запрос на компенсацию. Также к заявлению необходимо добавить документы, подтверждающие расходы – лекарственные рецепты, чеки из аптек, счета из клиник" .

Конечно, бывает, что расходы не компенсируют. VisitUkraine перечисляет основные причины, почему так может произойти:

нарушение процедуры уведомления о страховом случае;

страховой случай не входит в список тех, которые согласно договору могут быть компенсированы;

клиент при наступлении страхового случая находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

травмы человек получил из-за форс-мажора – войны, участия в мероприятиях, посещать которые не рекомендует МИД Украины;

у человека обострилось хроническое заболевание, которое у него было до наступления страхового случая.

Тем временем стало известно, что изменится для украинцев в роуминге ЕС .

Также мы писали, как изменилось отношение к украинцам в Европе через полгода войны.