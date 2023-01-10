Тысячи людей будут искать квартиры. В Чехии изменят условия проживания для украинцев

В Чехии планируют изменить условия для украинских беженцев. Бесплатное проживание в отелях, общежитиях и пансионатах предлагают ограничить 5 месяцами.

Что делать украинцам после этого срока, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В чем состоят изменения в законодательство

В Чехии готовят очередные поправки в закон о приеме украинцев "Lex Ukrajina". Министерство труда предлагает ввести изменения сроков проживания с апреля 2023 года.

Речь идет о том, что украинцы, получившие временную защиту в стране, смогут бесплатно жить в экстренном жилье для беженцев – общежитиях, пансионатах, гостиницах, квартирах от организаций – максимум 150 дней. Если беженец откажется от предложенного жилья или оставит его более чем на 5 дней, это будет считаться истеканием максимального срока пребывания.

Фото: Бесплатное проживание могут ограничить 5 месяцев (gettyimages.com)

Отмечается, что в Чехии в экстренных помещениях проживают 70 тысяч украинских беженцев. Государство выделяет компенсацию в 300-350 крон (500-575 гривен) в сутки.

Через 5 месяцев украинцам предложат оплачивать свое пребывание или переехать.

Цель такого подхода – освободить места для других малообеспеченных людей и мотивировать беженцев работать. Государство будет оплачивать проживание для родителей с детьми до 4 лет, людей старше 65 лет и людей с инвалидностью.

Украинцам оставят вариант проживания в квартирах

Украинские беженцы по-прежнему будут получать пособие на проживание в квартире от центра занятости. Те, кто бесплатно принимают беженцев в собственном доме или квартире, также получат солидарную помощь.

Чиновники предлагают новый вид помощи при самостоятельном проживании в квартире. Прибавку будут платить не только частным арендодателям, но и компаниям или организациям. Размер этой помощи правительство должно установить отдельным постановлением.

Фото: Митинг украинцев в Чехии (gettyimages.com)

В целом предложение вызвало критику в некоторых министерствах и властей регионов. Ведь на рынке недвижимости критично не хватает свободных квартир, куда беженцы могли бы переселиться из общежитий.

По данным Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей, если тысячи людей начнут искать квартиры одновременно, это может повлиять на цены.

"Практически невозможно, чтобы десятки тысяч беженцев из бесплатных домов для экстренного размещения через несколько месяцев смогли найти съемное жилье", – отметили в Министерстве внутренних дел.

По словам омбудсмена, предложение Минтруда – полностью "социально невыносимое", ведь предложенные изменения могут привести к коллапсу системы защиты беженцев, торговле людьми, росту бедности и эксплуатации.

Властей регионов не устраивают отсутствие данных о величине доплаты и то, что солидарная помощь и новый вид помощи должны выплачиваться независимо от дохода или имущества беженцев и без ограничения времени.

Проект будет еще обсуждаться в правительстве. Для того чтобы закон вступил в силу, его должен одобрить парламент и подписать президент.

Напомним, мы писали, с какими проблемами украинцы столкнутся в Чехии в 2023 году.