"Отношение пронизывает до глубины души". Украинка рассказала, что ее поразило в Канаде

Канада стала одной из стран, куда украинцы чаще всего переезжали для убежища с начала войны. Многие планируют там остаться работать и стать частью общества.

Чем жители Канады поражают новоприбывших украинцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на публикацию в Facebook киевлянки Людмилы Шикоты, которая переехала в эту страну после начала войны.

Вежливость – на первом месте

"Наибольшая ценность Канады – это ее люди. Они невероятны. Вот, например, их вежливость. О ней ходят легенды и ролики в Тик Токе, это действительно какой-то национальный пунктик", – рассказывает наша соотечественница.

Она вспоминает, как преподавательница на курсах рассказывала, что новоприбывшим простят все: несовершенный английский, плохое произношение, неопытность.

"Но политкорректность и вежливость – это то, что вы должны держать в голове всегда", – делится Людмила Шикота.

Также приводит пример: водитель подъезжает к Т-перекрестку и перед ним знак STOP, за которым нужно вернуть. Навстречу за полкилометра едет еще одна машина.

"Больше никого нет, и вы бы уже могли сто пятьдесят раз повернуть, но нет, в Канаде так не принято. Вы дождетесь, пока машина подъедет, остановится и пропустит вас. Ну ведь вы первый подъехали. Вот вы поздоровались, сняли уважительно шляпу и только тогда разъехались", – рассказывает украинка.

Если с обеих сторон по несколько машин, то поворачивают честно по очереди, а не кто ловчее. Здесь все друг друга пропускают.

Фото: В Канаде гостеприимно встречают украинцев (gettyimages.com)

"Особое отношение к украинцам пронизывает до глубины души"

Также нашу соотечественницу поразило особое отношение к украинцам, "которое принизывает до глубины души".

"Сколько раз было такое, что я находила на маркетплейсе нужную мне вещь, хотела ее купить, а когда продавец узнавал, что я из Украины, отдавал ее просто даром! За диван мы даже уже отдали деньги, только сели в машину, а парень звонит, говорит: "Вернись, я хочу отдать вам эти доллары, пусть он будет вам бесплатно", – вспоминает украинка.

А огромную двухметровую елку с кучей гирлянд и всякой всячины канадка Кэрол с мужем привезли под дом Людмилы и наотрез отказались брать деньги.

"Говорит: ваш президент на обложке TIMES, и вообще мы так гордимся вами! А елка – это наше вам Welcome to Canada!", – пишет она.

"А у Джо я хотела купить дочке электронное пианино. Пока мы переписывались, она поняла, что я не местная (hello, my English). Судя по всему, посмотрела на мою аватарку. Нет, говорит, не продам – забирай так. И еще посмотри, что у меня есть, если что-то нужно – оно твое. Поехала я от нее с пианино, мультиваркой и коньками", – рассказывает Людмила.

Фото: Помощь беженцам в Канаде (gettyimages.com)

Также она обратила внимание на активность волонтеров, помогающих новоприбывшим и не только.

"Волонтерство – это вообще alter ego канадцев. От школьников до пенсионеров – все обязательно задействованы в какой-то благотворительности. Всегда, потому что всегда есть те, кому нужно помощь. Очень спокойно, ласково, вежливо. Никуда не спешат, никого не торопят и улыбаются. Так они живут", – сделала выводы украинка.

Напомним, мы писали, что украинец назвал ошибки людей при переезде в Канаду.