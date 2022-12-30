"Ставлення проймає до глибини душі". Українка розповіла, що її вразило в Канаді

Канада стала однією із країн, куди українці найчастіше переїжджали задля прихистку з початку війни. Багато хто планує там залишитися працювати і стати частиною суспільства.
Чим мешканці Канади вражають новоприбулих українців, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис у Facebook киянки Людмили Шикоти, яка переїхала в цю країну після початку війни.
"Найбільша цінність Канади – це її люди. Вони неймовірні. Ось, наприклад, їхня ввічливість. Про неї ходять легенди і ролики в Тік Тоці, це справді якийсь національний пунктик", – розповідає наша співвітчизниця.
Вона пригадує, як викладачка на курсах розповідала, що новоприбулим простять усе: недосконалу англійську, погану вимову, недосвідченість.
"Але політкоректність і ввічливість – це те, що ви маєте тримати в голові завжди", – ділиться Людмила Шикота.
Також наводить приклад: водій під’їжджає до Т-перехрестя і перед ним знак STOP, за яким треба повернути. Назустріч десь за півкілометра їде ще одна машина.
"Більше нікого немає, і ви б уже могли сто п’ятдесят разів повернути, але ні, в Канаді так не прийнято. Ви дочекаєтесь, доки машина під’їде, зупиниться і пропустить вас. Ну бо ж ви перший під’їхали. От ви подобриденькали, зняли шанобливо капелюшка і тільки тоді роз’їхались", – розповідає українка.
Якщо з обох боків по кілька машин, то повертають чесно по черзі, а не хто спритніший. Тут всі один одного пропускають.
Також нашу співвітчизницю вразило особливе ставлення до українців, "яке проймає до глибини душі".
"Скільки разів було таке, що я знаходила на маркетплейсі потрібну мені річ, хотіла її купити, а коли продавець дізнавався, що я з України, віддавав її просто задарма! За диван ми навіть уже віддали гроші, тільки-но сіли в машину, а хлопець дзвонить, каже: "Поверніться, я хочу віддати вам ці долари, хай він буде вам безкоштовно", – згадує українка.
А величезну двометрову ялинка з купою гірлянд і всякої всячини канадійка Керол із чоловіком привезли під будинок Людмили й навідріз відмовилися брати гроші.
"Каже: ваш президент на обкладинці TIMES, і взагалі ми так пишаємося вами! А ялинка – це наше вам Welcome to Canada!", – пише вона.
"А у Джо я хотіла купити доньці електронне піаніно. Поки ми переписувалися, вона зрозуміла, що я не місцева (hello, my English). Судячи з усього, подивилася на мою аватарку. Ні, каже, не продам – забирай так. І ще глянь, що у мене є, якщо щось треба – воно твоє. Поїхала я від неї з піаніно, мультиваркою і ковзанами", –розповідає Людмила.
Фото: Допомога біженцям в Канаді (gettyimages.com)
Також вона звернула увагу на активність волонтерів, які допомагають новоприбулим і не тільки.
"Волонтерство – це взагалі alter ego канадійців. Від школярів до пенсіонерів – усі обов’язково задіяні у якійсь благочинності. Завжди, бо завжди є ті, кому треба допомога. Дуже спокійно, лагідно, чемно. Нікуди не поспішають, нікого не кваплять і посміхаються. Так вони живуть", – зробила висновки українка.
Нагадаємо, ми писали, що українець назвав помилки людей при переїзді до Канади.