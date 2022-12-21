"Ехать, потому что все едут". Украинец назвал ошибки людей при переезде в Канаду

Канада с начала войны выдала визы сотням тысяч украинцев, которые сразу получают право на трудоустройство.

Какие ошибки допускают украинцы при переезде в Канаду, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на публикацию Артема Ращупкина в Facebook.

Украинец отмечает, что выводы сделал по личным наблюдениям во время проживания в Канаде.

Пересчитывать все цены на украинские деньги ⠀

"Приправа за 450 гривен, хлеб за 150 гривен, квартира за 60 тысяч гривен в месяц. Это что за цены такие? Понимаю, мы все такие. И я такой был, особенно до первой работы в Канаде. Но перестаньте так делать – вы в новой стране, зарплату также будете получать канадскую, а не украинскую", – советует автор сообщения.

Впрочем, он соглашается, что отдавать половину зарплаты за квартиру – это многовато.⠀

Не уделять время изучению английского языка

"Вы едете в Канаду без или с минимальным знанием английского? "Да у меня дар к языкам. Я же польский/чешский изучил без проблем". Не путайте, это не славянская языковая ветвь", – приводит пример он.

Для лучшей ассимиляции следует уделять время и усилия по изучению английского языка.⠀

Чрезмерно доверять положительному опыту других людей ⠀

У всех разный опыт, предупреждает украинец. Кому-то повезет, а другим – нет.

"У меня есть знакомый, который нашел хостов на Facebook, жил у них несколько месяцев с семьей, потом хозяева ему оплатили дом на год – а это не менее 25 тысяч канадских долларов", – рассказывает Артем Ращупкин.

Он отмечает: канадцы очень хорошие люди, но надеяться, что всем повезет, не стоит.⠀

Ехать в Канаду, потому что все едут и не планировать бюджет ⠀

"Сейчас это какой-то мейнстрим – "все едут, и я поеду". Перед этим стоит исследовать много аспектов: от климата до условий иммиграции. Уделите этому максимально много времени и усилий", – предупреждает украинец.⠀

Фото: Помощь новоприбывшим украинцам в Канаде (gettyimages.com)

Не читать про документы и правила до приезда ⠀

"Понимаю, что когда вы приобретаете новый кухонный прибор, то инструкцию не читаете, потому что и так разберетесь. Здесь так не проходит. До приезда почитайте, какие документы нужно оформить в первую очередь, где это сделать, сколько времени это займет", – обращает внимание автор.

Например, следует знать, что SIN (канадский идентификационный код) – это очень конфиденциальный номер, если его разглашать, можно получить проблемы.⠀

Переоценивать безопасность Канады ⠀

В Канаде безопасно и многие, особенно в меньших городах, не закрывают на ночь дом или машину.

"Но здесь также есть кражи, ограбления, мошенничества и убийства. Будьте максимально осмотрительны, особенно, если не очень хорошо говорите по-английски", – замечает он.⠀

Неправильно рассчитывать свои шансы на иммиграцию ⠀

"Если у вас минимальный английский, то не езжайте в Онтарио и Британскую Колумбию. Если это не пилотная программа или вы не профессионал в нужной сфере. У вас будет максимум 2,5 года, потому что на программу для иммиграции еще нужно податься и ждать результатов", – обращает внимание украинец.⠀

Надеяться на единовременную помощь в 3000 долларов ⠀

"Поверьте, этих денег вам надолго не хватит. Более того, часто выбивает ошибку при оформлении, и ждать придется 2-6 недель", – пишет автор.

Сравнивать все с домом ⠀

"Да, я знаю, что МоноБанк в Украине – это просто 8 чудо света. Знаю, что интернет дома стоит копейки и многое можно дома "решить". Забудьте об этом – вы уже в Канаде, здесь другие законы", – заключает Артем Ращупкин.

Напомним, мы писали, как украинка пожаловалась на медицину в Канаде.