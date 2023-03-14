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США продлили срок пребывания украинских беженцев: детали

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Вторник 14 марта 2023 14:29
США продлили срок пребывания украинских беженцев: детали Фото: Помощь украинцам в США (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Власти США разрешили десяткам тысяч украинских беженцев продлить пребывание в этой стране. Речь идет о прибывших до 25 апреля 2022 года.

Этим гражданам Украины разрешение на проживание продлят автоматически, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на PBS.

Решение администрации касается примерно 20 тысяч украинских граждан, прибывших в США с 24 февраля по 25 апреля 2022 года на основании гуманитарного статуса.

В первые месяцы войны правительство США использовало программу под названием "Условно-досрочное усвобождение по гуманитарным соображениям", чтобы допустить украинских беженцев в страну. Эта программа позволяет людям из других стран въезжать в США в экстренных случаях из-за неотложной гуманитарной ситуации на ограниченный период времени, например, на год или два.

США продлили срок пребывания украинских беженцев: деталиФото: Беженцы в США (gettyimages.com)

Вскоре годовое разрешение на пребывание украинцев должно было закончиться. Теперь этим беженцам не нужно подавать никаких документов, чтобы получить разрешение на дальнейшее проживание. Их дела будут рассмотрены в ближайшие 4 недели.

Украинцы, приехавшие в США позже по программе "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine), получили разрешение на пребывание на 2 года.

Напомним, мы писали, в каких странах нужно продолжать временную защиту.

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