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США продовжили термін перебування українських біженців: деталі

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Вівторок 14 березня 2023 14:29
США продовжили термін перебування українських біженців: деталі Фото: Допомога українцям у США (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Влада США дозволила десяткам тисяч українських біженців продовжити перебування в цій країні. Йдеться про тих, хто прибув до 25 квітня 2022 року.

Цим громадянам України дозвіл на проживання продовжать автоматично, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на PBS.

Рішення адміністрації стосується приблизно 20 тисяч українських громадян, які прибули до США з 24 лютого до 25 квітня 2022 року на підставі гуманітарного статусу.

В перші місяці війни уряд США використав програму під назвою "Умовно-дострокове звільнення з гуманітарних міркувань", щоб допустити українських біженців у країну. Ця програма дозволяє людям з інших країн в'їжджати до США в екстрених випадках через невідкладну гуманітарну ситуацію на обмежений період часу, наприклад, на рік чи два.

США продовжили термін перебування українських біженців: деталіФото: Біженці у США (gettyimages.com)

Незабаром річний дозвіл на перебування українців мав би закінчитися. Тепер цим біженцям не потрібно подавати жодних документів, щоб отримати дозвіл на подальше проживання. Їх справи розглянуть у найближчі 4 тижні.

Українці, які приїхали до США згодом за програмою "Об'єднуючись для України" (Uniting for Ukraine), отримали дозвіл на перебування на 2 роки.

Нагадаємо, ми писали, в яких країнах потрібно продовжувати тимчасовий захист.

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