"Одразу беріть". Як орендувати житло в Польщі: поради українцям

При пошуку варто враховувати завдаток і оплату комунальних послуг

Українські біженці в Польщі активно працевлаштовуються і шукають житло поблизу роботи. Програма поселення за кошт поляків для значноъ частини втікачів від війни триває до 4 місяців.

Більшість наших співгромадян раніше у Польщі не жили, тож із особливостями пошуку і оренди житла не знайомі. TRAVEL РБК-Україна розповідає, що біженцям варто враховувати при винаймі квартир у цій країні.

"Українців з дітьми не хочуть, з тваринами – тим більше"

Після закінчення 120-денної програми безкоштовного житла в Польщі українські біженці мають один вихід – орендувати помешкання. Втім, через велику кількість втікачів від війни у цій країні винайм квартири перетворюється інколи у задачу "із зірочкою".

"Два місяці ми шукали житло за гроші в місті Замость, нам намагалися допомогти з фундації, яка опікується родинами з інвалідами. Поляки готові були виступити гарантами. Але марно. Мусили переїхати, де нас взяли в якусь програму з безкоштовним житлом. Це до 31 грудня. З житлом важко, українців з дітьми не хочуть, з тваринами тим більше", - пишуть українців в групі Telegram для допомоги біженцям у Польщі.

Фото: Багатоквартирні будинки у Варшаві (unsplash.com/piotr-kowalski)

Найважче знайти житло у містах, де можна працевлаштуватися. У великих містах ціни на оренду з весни буквально "злетіли" вгору.

"Ми живемо у Гданську вже більше року, орендуємо трикімнатну квартиру у центрі міста. Вже тричі господар піднімав нам орендну плату з початку війни, останній раз – на 1000 злотих. Загалом сплачуємо більше тисячі євро, а іншого житла просто немає – ті, квартири, що добудовуються поряд, вже заброньовані майбутніми орендарями", - розповіла РБК-Україна киянка Світлана Валевська.

Де шукати квартиру у Польщі: сайти

Побачити актуальні пропозиції з оренди квартир чи будинків можна на польських сайтах оголошень. Ось деякі з них:

olx.pl – один із найпопулярніших сайтів, де українці знаходять не лише житло, а й роботу та необхідні речі. Для пошуку квартири слід дивитися розділ Nieruchomości – Mieszkania – Wynajem. Найкращі квартири у великих містах "розбирають" за перші хвилини від публікації оголошення. На цьому ж сайті є розділ з пропозиціями безплатного житла для українців.

otodom.pl – сайт із багатьма фільтрами, тому пошук зручний.

dom.gratka.pl – пропозиції оренди житла від агентств;

morizon.pl – також більшість пропозицій від агентств;

Фото: Вулиця у Білостоку, Польща (unsplash.com/tomek-baginski)

Поради українським біженцям щодо оренди

У Польщі з перших днів війни чимало місцевих сайтів стали публікувати інформацію українською мовою для адаптації українських біженців у цій країні. Поради, що треба враховувати при самостійному пошуку житла в оренду, опублікували на сайті pracuj.pl.

Пошук житла в інтернеті. При пошуку житла на сайтах оголошень звертайте увагу на район, де знаходиться будинок, щоб робота була недалеко від місця проживання.Якщо не вказано адресу, варто написати орендодавцю повідомлення: "Jaki jest adres lokalu" ("За якою адресою розташований будинок") або "W jakiej dzielnicy miasta znajduje się te mieszkanie" ("У якому районі міста знаходиться це помешкання"). Оплата. У ціну, яку зазначають в оголошеннях, рідко входить czynsz (обслуговування будинку) та media (електроенергія, газ, інтернет). Часом ці оплати згодом обійдуться ледь не в половину ціни оренди. Кауція (депозит, завдаток). При оплаті за перший місяць беруть і завдаток. Сума дорівнює одно- або двомісячному рахунку за житло. Кошти повернуть, коли ви виїжджатимете із помешкання при умові, що нічого не зіпсуєте. Іноді такий депозит не повертають взагалі. Варто дізнатися деталі перед підписуванням договору. Умова найму мешкання (Umowa najmu mieszkania). Часто орендодавець вимагає підписати договір на термін не менше року. При виїзді раніше доведеться заплатити чималий штраф. Шукайте житло, де можна підписати договір на czas nieokreślony (невизначений час). Уточніть усі деталі при зустрічі з орендодавцем. Варто пересвідчитися, що інформація в оголошенні збігається з реальною ситуацією. Спілкуючись з орендодавцем, уточніть вказані дані: оплату, договір, термін оренди, наявні меблі. Якщо житло вас влаштовує – відразу беріть, бо чекати ніхто не буде. Намагайтеся не порівнювати ціни на помешкання в Україні та Польщі, адже вони пропорційні до заробітних плат.

Нагадаємо, ми писали, де в Польщі знаходять роботу українці з вищою освітою.