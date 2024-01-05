ua en ru
Пт, 05 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

Пятница 05 января 2024 08:16
UA EN RU
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры Фото: Виртуальный тур по музею в Рахове, Закарпатье (Getty Images)
Елена Чернега
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму

В чем страны Европы уже могут брать пример с нас, и что нам стоит перенять у них – в колонке Елены Чернеги для РБК-Украина.

Украина и, в частности, Киев в мировом туризме широко известны тем, что цифровизация у нас продвигается очень активными темпами.

В колонке для РБК-Украина эксперт по виртуальному туризму Елена Чернега рассказывает, как этого удалось добиться, в чем страны Европы уже могут брать пример с нас, а что нам интересно перенять.

Как в Украине переносят культурное наследие в цифру

В цифровизации культурного достояния Украина занимает лидерские позиции в мире. И, по отзывам наших зарубежных коллег, за короткое время встала впереди европейских стран. Неоднократно приходилось слышать от наших друзей из западных музеев, которые знакомятся с украинскими цифровыми продуктами, фразу "А у нас такого нет!". И искренне интересуются, как реаллизовать подобное.

Хотя разные цифровые продукты были в Украине раньше, активно развиваться они начали с началом пандемии в 2020 году. Те туристы, которые привыкли ходить по музеям физически, привыкали к дистанционке, и создали запрос на посещение музеев виртуально. Сами туристические локации, которые искренне заинтересованы в гостях, постепенно начали конкурировать за посетителя и в онлайне.

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

Дальше началось полномасштабное вторжение, и в этот период Украина совершила в диджитализации большой скачок. Но уже в это время цель была другая: мы хотели задокументировать события, которые станут историей в будущем. И зафиксировать все в цифре для потомков.

Например, еще весной 2022 года, как только украинские защитники освободили Бучу и Ирпень, команда киевских волонтеров с помощью круговых 360-градусных панорам и видео из дрона начала документировать все разрушения, которые враг принес нашей столице и области. Так появился проект "Війна впритул". С его помощью энтузиасты из Kyiv Maps хотят показать мировому сообществу масштаб катастрофы, которую потерпела Украина из-за агрессии РФ.

Читайте также: Свидетельства преступлений. Как волонтеры документируют масштабы разрушений от войны в Украине

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

В целом они и множество других появлявшихся очень быстро проектов помогают всем нам с очень важной задачей: задокументировать и сохранить.

Рассмотрим, в чем страны Европы уже могут последовать примеру, а что нам интересно перенять у них?

Коллекции Лувра и артефакты археологии: интересные мировые кейсы

Портал всемирно известного музея "Лувр" в Париже (Франция) и база данных оцифрованных артефактов. База данных коллекции содержит записи более чем о 480 000 произведениях в Музее Лувра и Национальном музее Эжена-Делакруа. Он обновляется ежедневно и является результатом непрерывных исследований и документации, осуществляемых группами экспертов из обоих музеев.

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

Проект по реконструкции артефактов в виде костей в 3D музее " Smithsonian museum of natural history" (США) позволяет увидеть уникальные археологические находки, не посещая Соединенные Штаты. Национальный музей естествознания в Вашингтоне является неотъемлемой частью Смитсоновского института. Посещение бесплатно в течение целого года.

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

Оцифровка туристической локации Тадж-Махал (Индия), легендарное историческое достояние, отнесенное к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это монумент, построенный императором Шах Джахан Мугалом в качестве мавзолея для своей персидской жены Мумтаз-Махал, также известной как Мутмаз-Ул-Замани, племянницы влиятельного царедворца при дворе индийского правителя. Сейчас можно виртуально прогуляться и осмотреть все локации в деталях.

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

Храмы и музеи в цифре. Что покажет миру Украина

Приведенные примеры интересны, но Украина в использовании технологий пошла вперед и прямо сейчас формирует цифровые креативные туристическо-культурные продукты. Могу уверенно сказать, что в столицах восточной Европы нет аналогов по оцифровке как, скажем, в Киеве.

Например, в туристско-культурном хабе собран не просто оцифрованный контент по историческим локациям, памятникам, музеям, архитектурным сооружениям и так далее, а созданы целые цифровые продукты: оцифрованные туристические маршруты, онлайн-музеи, спецпроекты о культурном достоянии и истории, квест-экскурсии.

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

Другие регионы Украины также достаточно мощно развиваются в направлении цифровизации: Ивано-Франковская, Львовская, Одесская и другие.

Читайте также: Крещатик 1913 года и искусство Косовщины. Какие уникальные выставки можно увидеть онлайн

К примеру, проект "Музей в смартфоне" в пяти музеях Прикарпатья:

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

Или оцифровка историко-архитектурных памятников во Львовской области, где проводились реставрационные работы:

  • храм Святого Иосифа в Подгорцах, который 270 лет назад построили в стиле итальянского барокко по заказу Вацлава Живусского;

На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры

Я уверена, что после войны и нашей победы мы составим достойную конкуренцию в туризме, когда к нам приедет больше путешественников. Впрочем, многие туристы приезжают в Украину и сейчас. Да и уже сегодня посетители могут путешествовать по нашим музеям и другим интересным местам нашей страны в онлайне.

Раньше мы писали о топе интересных локаций в Украине, где можно побывать виртуально.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Туризм Виртуальная реальность история Украины
Отдых в Украине
Мнения
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Артур Лупашко
Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Все мнения