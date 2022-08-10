"Сразу берите". Как арендовать жилье в Польше: советы украинцам

При поиске стоит учитывать задаток и оплату коммунальных услуг

Украинские беженцы в Польше активно трудоустраиваются и ищут жилье вблизи работы. Программа поселения за счет поляков для значительной части бегущих от войны длится до 4 месяцев.

Большинство наших сограждан раньше в Польше не жили, поэтому с особенностями поиска и аренды жилья не знакомы. TRAVEL РБК-Украина рассказывает, что беженцам стоит учитывать при съеме квартир в этой стране.

"Украинцев с детьми не хотят, с животными – тем более"

После окончания 120-дневной программы бесплатного жилья в Польше украинские беженцы имеют один выход - арендовать жилье. Впрочем, из-за большого количества бегущих от войны в этой стране съем квартиры превращается иногда в задачу "со звездочкой".

"Два месяца мы искали жилье за деньги в городе Замость, нам пытались помочь из фонда, который занимается семьями с инвалидами. Поляки готовы были выступить гарантами. Но тщетно. Должны были переехать, где нас взяли в какую-то программу с бесплатным жильем. Это до 31 декабря. С жильем трудно, украинцев с детьми не хотят, с животными тем более", - пишут украинцы в группе Telegram для помощи беженцам в Польше.

Фото: Многоквартирные дома в Варшаве (unsplash.com/piotr-kowalski)

Труднее всего найти жилье в городах, где можно трудоустроиться. В крупных городах цены на аренду с весны буквально "взлетели" вверх.

"Мы живем в Гданьске уже больше года, арендуем трехкомнатную квартиру в центре города. Уже трижды хозяин поднимал нам арендную плату с начала войны, последний раз – на 1000 злотых. В общем платим больше тысячи евро, а другого жилья просто нет – те, квартиры, которые достраиваются рядом, уже забронированы будущими арендаторами", - рассказала РБК-Украина киевлянка Светлана Валевская.

Где искать квартиру в Польше: сайты

Увидеть актуальные предложения по аренде квартир или домов можно на польских сайтах объявлений. Вот некоторые из них:

olx.pl - один из самых популярных сайтов, где украинцы находят не только жилье, но и работу и необходимые вещи. Для поиска квартиры следует смотреть раздел Nieruchomości – Mieszkania – Wynajem. Лучшие квартиры в крупных городах "разбирают" за первые минуты от публикации объявления. На этом же сайте есть раздел с предложениями бесплатного жилья для украинцев.

otodom.pl - сайт со многими фильтрами, поэтому поиск удобен.

dom.gratka.pl – предложения аренды жилья от агентств;

morizon.pl – также большинство предложений от агентств;

Фото: Улица в Белостоке, Польша (unsplash.com/tomek-baginski)

Советы украинским беженцам по аренде

В Польше с первых дней войны многие местные сайты стали публиковать информацию на украинском языке для адаптации украинских беженцев в этой стране. Советы, что надо учитывать при самостоятельном поиске жилья в аренду, опубликовали на сайте pracuj.pl.

Поиск жилья в интернете. При поиске жилья на сайтах объявлений обращайте внимание на район, где находится дом, чтобы работа была недалеко от места проживания.Если не указан адрес, стоит написать арендодателю сообщение: "Jaki jest adres lokalu" ("По какому адресу находится дом") или "W jakiej dzielnicy miasta znajduje się te mieszkanie" ("В каком районе города находится это помещение"). Оплата. В цену, которую отмечают в объявлениях, редко входит czynsz (обслуживание дома) и media (электроэнергия, газ, интернет). Порой эти оплаты впоследствии обойдутся чуть ли не в половину цены аренды. Кауция (депозит, задаток). При оплате за первый месяц берут и задаток. Сумма равна одно- или двухмесячному счету за жилье. Средства вернут, когда вы будете выезжать из квартиры при условии, что ничего не испортите. Иногда такой депозит не возвращают вообще. Стоит узнать детали перед подписанием договора. Умова найму мешкання (Umowa najmu mieszkania). Часто арендодатель требует подписать договор на срок не менее года. При выезде раньше придется заплатить немалый штраф. Ищите жилье, где можно подписать договор на czas nieokreślony (неопределенное время). Уточните все детали при встрече с арендодателем. Стоит убедиться, что информация в объявлении совпадает с реальной ситуацией. Общаясь с арендодателем, уточните указанные данные: оплату, договор, срок аренды, имеющуюся мебель. Если жилье вас устраивает - сразу берите, потому что ждать никто не будет. Старайтесь не сравнивать цены на жилье в Украине и Польше, ведь они пропорциональны заработных плат.

Напомним, мы писали, где в Польше находят работу украинцы с высшим образованием.