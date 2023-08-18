Без уплаты пошлины. Как временно ввезти авто в Украину: объяснение юриста

Украинцы, живущие за границей и состоящие на временном консульском учете в дипломатических учреждениях, могут ввезти в Украину автомобиль временно для личных нужд.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала юрист АО "Мисечко и Партнеры" Наталья Назарко.

Как ввезти автомобиль в Украину

Процедура временного ввоза автомобиля в Украину авто для собственного использования описана в статье №380 Таможенного кодекса Украины.

"Воспользоваться режимом временного ввоза транспортных средств личного пользования могут граждане-резиденты на срок до одного года под письменное обязательство об их обратном вывозе", – рассказывает Наталья Назарко.

Однако она напоминает, что в таких случаях им придется оплатить все таможенные платежи, которые в соответствии с законом подлежат уплате при импорте таких транспортных средств.

Граждане-резиденты, состоящие на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют право временно ввозить на таможенную территорию Украины.

"Это делают под письменное обязательство об обратном вывозе при условии письменного декларирования одного транспортного средства личного пользования на срок, который не должен превышать 60 дней в течение одного календарного года (который может быть как непрерывным, так и с перерывами), без уплаты таможенных платежей, которые в соответствии с законом подлежат уплате при импорте таких транспортных средств", – добавляет юрист.

Фото: Под письменное обязательство авто можно ввезти на 60 суток в год (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Такие транспортные средства могут быть временно ввезены в Украину при подаче таможенному органу документов, подтверждающих право собственности гражданина на них и их регистрацию на территории соответствующей страны.

Обратите внимание. Временно ввозимые транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли их в Украину, для их личных нужд.

"Также режимом временного ввоза могут воспользоваться граждане-резиденты, пересекающие границу на транспортном средстве, принадлежащем предприятию-нерезиденту в связи с исполнением своих обязанностей по заключенному трудовому договору", – обращает внимание специалист.

Временный ввоз таких транспортных средств разрешается сроком до 10 суток при условии письменного декларирования в порядке, предусмотренном законодательством Украины для граждан, и предоставлением обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с разделом X Таможенного кодекса.

Такой срок таможенные органы могут продлить с учетом действия обстоятельств непреодолимой силы и личных обстоятельств граждан, которые ввезли транспортные средства, но не более чем на 60 дней, добавляет юрист.

Ранее Наталья Назарко рассказала РБК-Украина, как долго авто на иностранной регистрации могут находиться в Украине без необходимости растаможки и вообще как ввезти в Украину автомобиль из-за границы.

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