Как ввозить авто в Украину из-за границы: главные правила и требования

Многие украинцы возвращаются домой на авто, приобретенные за границей, и которые при этом находятся на иностранной регистрации. Некоторые приезжают в Украину на короткий срок, другие – на более долгое время.

Как долго авто на иностранной регистрации могут находиться в Украине без необходимости растаможки? Какие общие правила и особенности использования авто на иностранных номерах в Украине? Об этом в колонке для РБК-Украина рассказала юрист АО "Мисечко и Партнеры" Наталья Назарко.

Какие правила ввоза авто в Украину и когда их нужно растамаживать

Как пересечь границу транзитом

Граждане-резиденты могут пересечь границу на транспортном средстве на иностранной регистрации и использовать его для личных целей на территории Украины в режиме транзита. Согласно статье 95 Таможенного кодекса срок транзитных перевозок для автомобильного транспорта составляет 10 суток (при перемещении в зоне деятельности одной таможни – 5 суток).

Для более длительного пребывания транспортных средств для иностранной регистрации ввезенных на территорию Украины резидентами для личного пользования необходимо воспользоваться режимом импорта или временного ввоза.

Импорт авто: основные правила

Особенности таможенного оформления транспортных средств, ввозимых гражданами на таможенную территорию Украины для свободного обращения, предусмотрены статьей 377 Таможенного кодекса.

Согласно части 1 ст. 377 Таможенного кодекса, товары по товарным позициям 8701-8707, 8711, 8716 согласно УКТ ВЭД, подлежащих государственной регистрации, при ввозе гражданами на таможенную территорию Украины, независимо от их стоимости, подлежат письменному декларированию и таможенному оформлению с налогообложением ставками Таможенного тарифа Украины, акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость по ставкам, установленным Налоговым кодексом Украины.

До осуществления государственной регистрации такие транспортные средства запрещается отчуждать или передавать во владение, использование или распоряжение другим лицам. Перед ввозом в Украину транспортных средств необходимо снять с учета в соответствующих регистрационных органах иностранных государств.

Временный ввоз авто в Украину

Особенности временного ввоза гражданами транспортных средств личного пользования на таможенную территорию Украины предусмотрены статьей 380 Таможенного кодекса Украины.

Согласно части 4 ст. 380 ТК Украины воспользоваться режимом временного ввоза транспортных средств личного пользования могут граждане-резиденты сроком до одного года под письменное обязательство об их обратном вывозе. Однако им придется оплатить все таможенные платежи, которые в соответствии с законом подлежат уплате при импорте таких транспортных средств.

Граждане-резиденты, состоящие на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют право временно ввозить на таможенную территорию Украины под письменное обязательство об обратном вывозе при условии письменного декларирования одно транспортное средство личного пользования на срок не превышающий 60 дней в течение одного календарного года (который может быть как непрерывным, так и с перерывами) без уплаты таможенных платежей, которые в соответствии с законом подлежат уплате при импорте таких транспортных средств.

Указанные транспортные средства могут быть временно ввезены на таможенную территорию Украины при предоставлении таможенному органу документов, подтверждающих право собственности гражданина на такие транспортные средства и их регистрацию на территории соответствующей страны.

Обратите внимание. Временно ввозимые транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства в Украину, для их личных нужд.

Также режимом временного ввоза могут воспользоваться граждане-резиденты, пересекающие границу на транспортном средстве, принадлежащем предприятию-нерезиденту в связи с исполнением своих обязанностей по заключенному трудовому договору.

Временный ввоз таких транспортных средств разрешается сроком до 10 суток при условии письменного декларирования в порядке, предусмотренном законодательством Украины для граждан, и предоставлением обеспечения уплаты таможенных платежей в соответствии с разделом X Таможенного кодекса.

Такой срок может быть продлен таможенными органами с учетом действия обстоятельств непреодолимой силы и личных обстоятельств граждан, ввезших транспортные средства при условии документального подтверждения этих обстоятельств, но не более чем на 60 дней.

Ввоз транспортных средств нерезидентами

Стамбульская конвенция о временном ввозе предоставляет возможность временного ввоза транспортных средств для личного пользования на территорию Украины нерезидентам (иностранным предприятиям, гражданам) без уплаты таможенных платежей. Такие транспортные средства могут находиться на территории Украины в течение одного года.

Аналогичная норма установлена в части 2 статьи 380 Таможенного кодекса Украины, которой предусмотрено, что транспортные средства личного пользования, временно ввозимые на таможенную территорию Украины гражданами-нерезидентами, не подлежат письменному декларированию и освобождаются от проведения мероприятий официального контроля.

Какая ответственность за нарушение правил ввоза авто

Частью 4 статьи 496 Таможенного кодекса Украины предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного в таможенный режим транзита, во владение, пользование или распоряжение лицу, непосредственно не ввозившему такое транспортное средство в виде штрафа в размере двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Статьей 470 Таможенного кодекса предусмотрена ответственность за превышение срока транзитных перевозок транспортных средств личного пользования (10 суток). Превышение срока не более чем на сутки влечет предупреждение или наложение штрафа в размере десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, более чем на 10 суток – наложение штрафа в размере пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Превышение срока временного ввоза товаров, в том числе транспортных средств личного пользования, предусмотрено ст. 481 Таможенного кодекса – превышение срока временного ввоза не более чем на трое суток влечет предупреждение или наложение штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

Превышение срока временного ввоза более чем на тридцать суток, а так же потеря этих транспортных средств, в том числе их раскомплектование, влекут наложение штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или конфискацию таких транспортных средств.

Ранее юрист рассказала РБК-Украина, какие документы нужны для выезда за границу на авто и сколько времени можно пользоваться автомобилями на украинских номерах в странах Европы.

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