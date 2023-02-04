Общий роуминг с ЕС. Что изменится для украинцев и вырастут ли тарифы

Украина готовится присоединиться к единому роуминговому пространству ЕС. Что это значит – в материале.
Украина присоединится к зоне роуминга ЕС. По некоторым сообщениям, это может произойти уже в этом году. Общий с Евросоюзом роуминг будет означать, что украинцам может не понадобиться платить дополнительно за мобильные услуги на территории Европы. Также, если такое решение примут, не будет необходимости покупать европейские сим-карты.
Также 3 февраля стало известно, что бесплатный роуминг для украинцев в Европе будет действовать еще полгода. Операторы ЕС и Украины продлили соответствующее соглашение, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила убеждение в присоединении Украины к единому роуминговому пространству ЕС на постоянной основе уже скоро.
Что такое зона роуминга ЕС, как это повлияет на абонентов и изменятся ли тарифы – РБК-Украина спросило у мобильных операторов.
Европейский роуминг означает, что жители стран Евросоюза пользуются мобильной связью по своим "домашним" тарифам на всей территории ЕС, куда бы они ни поехали. Плата за роуминг отсутствует, и фактически они не замечают разницу в тарифах, если едут из Франции в Португалию или из Чехии в Польшу. Совместную зону роуминга ввели в Европе в 2017 году: тогда в ЕС отменили оплату за роуминг.
Сегодня речь идет о присоединении к зоне европейского роуминга и Украины. Сделать это Украина планировала еще до полномасштабного вторжения в РФ. В 2021 году Молдова, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Армения и Украина подписали Соглашение о региональном роуминге с EU4Digital – инициативе ЕС по поддержке цифровой экономики и общества. Весной 2022-го мобильные операторы Украины и ЕС подписали совместное заявление о сотрудничестве, чтобы обеспечить доступный и часто бесплатный роуминг между ЕС и Украиной.
В сентябре прошлого года о присоединении Украины к роумингу ЕС в своем ежегодном обращении заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, Украина уже стала технологическим центром и домом для многочисленных инновационных компаний. Хотя дата присоединения пока не определена, это может наступить в ближайшее время.
Уже в начале февраля 2023 операторы из ЕС и Украины продлили соглашение о доступном роуминге для украинцев. Новое совместное заявление украинских и европейских операторов связи будет действовать следующие шесть месяцев.
Фото: Бесплатный роуминг для украинцев Европе будет действовать еще полгода (Getty Images)
Присоединение к зоне евророуминга страны – не члена ЕС, – это прецедент и для Украины, и для Европы. Это будет происходить впервые, комментирует РБК-Украина руководитель отдела по связям с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.
"С одной стороны, это очень круто, но есть и определенные сложности. Ведь любая интеграция в международные соглашения – это сложный и длительный процесс, связанный с подготовкой – технической, юридической, финансовой. Идея евророуминга в ЕС появилась в 2007 году, подготовка к запуску продолжалась более трех лет, а запустили его только в 2017-м. Впрочем, есть хорошая новость: ожидаем, что это произойдет уже в ближайшем будущем и активно прорабатываем детали внедрения вместе с НКЭК, чтобы запустить украинские тарифы, которые будут действовать и в Европе", – объясняет она.
Главное, что изменится после присоединения Украины к зоне роуминга ЕС – абоненты украинских мобильных операторов смогут звонить между Евросоюзом и нашей страной без дополнительных затрат. Еще с начала войны многие партнеры поддержали украинских операторов. Благодаря этой поддержке операторы и сейчас продолжают предоставлять специальные условия роуминга для украинцев, говорят мобильные операторы.
"В 2023 году lifecell продлил срок действия акции "Гигабайты без границ", действующей в 32 странах. В рамках этой акции тарифные гигабайты украинского пакета услуг lifecell могут быть использованы в роуминге. В тарифах с безлимитным интернетом оператор начисляет определенное количество интернета для использования за границей. Условия акции улучшены по сравнению с 2022 годом: мы отменили лимит использования в роуминге 50 ГБ на один календарный месяц", – комментируют в компании.
Также для восьми стран, где вынуждено находится больше всего украинцев, оператор с 1 января запустил акцию для голосовых звонков "Минуты для Украины". В зависимости от тарифного плана начисляется от 100 мин до 300 минут, которые можно использовать для входящих и исходящих звонков в Украину. Акцией могут воспользоваться абоненты lifecell в странах: Польша, Молдова, Румыния, Словакия, Бельгия, Люксембург, Франция, Испания.
"Тарифы Vodafone "Роуминг как дома" были первыми, которые не вызвали у украинцев шок и желание отключить телефон сразу после пересечения границы, а роуминг стал действительно доступным. Еще одним шагом стало наше сотрудничество с европейскими операторами после масштабного вторжения – в результате украинцы смогли пользоваться связью за границей по украинским тарифам", – говорят РБК-Украина в пресс-службе Vodafone.
Фото: Сотрудничество украинских мобильных операторов с ЕС значительно расширилось после вторжения РФ (unsplash.com)
Со стороны европейских операторов это было временное решение, действовавшее до конца 2022 года. Сейчас оператор обсуждает возможность присоединения Украины к зоне евророуминга на постоянной основе.
Абоненты "Киевстар" по роумингу в ЕС могут пользоваться мобильными услугами без доплат с прошлого года. В марте 2022 года в компании запустили бесплатный сервис "Роуминг как дома": в странах ЕС с ним можно пользоваться звонками по домашним тарифам и сейчас, объясняют в компании.
"В этом тарифе мы ориентировались на требования общей зоны роуминга ЕС и условия, действующие у европейских операторов. Например, у Play Poland есть тариф с 30 гигабайтами трафика внутри страны, а в роуминге – 7 гигабайт. Приблизительно такие же условия предлагаем и мы. Также наши абоненты могут заказать дополнительные пакеты мобильного интернета", – отметили в пресс-службе "Киевстара".
В компании считают, что после присоединения к общей зоне роуминга ЕС для абонентов существенных изменений не будет. Но в целом по рынку будет выравнивание условий для всех операторов, потому что сейчас каждый предлагает разную механику работы услуг в роуминге.
Опрошенные РБК-Украина операторы утверждают, что это выбор и индивидуальное решение каждого абонента. В lifecell говорят, что их абоненты и сейчас продолжают пользоваться их услугами за границей.
Украинцам не нужно покупать сим-карты местного европейского оператора, ведь появится ряд украинских тарифов, которые будут действовать как в Украине, так и в Европе. Не нужно будет подключать дополнительные сервисы, покупать пакеты услуг или доплачивать за что-то, уверена Виктория Рубан из компании Vodafone.
"Конечно, когда европейские операторы и регуляторы разрабатывали в 2000-х годах требования к общей зоне роуминга, они создавали ее для туристов. И не предполагали, что этими условиями люди будут пользоваться в течение многих месяцев. Но наши абоненты уже более 10 месяцев пользуются своими украинскими номерами в Европе. Мы вместе с регулятором и профильным министерством будем работать, чтобы сохранить эту возможность", – добавляют в "Киевстаре".
Фото: Когда в ЕС разрабатывали в 2000-х годах требования к общей зоне роуминга, они создавали ее прежде всего для туристов (Getty Images)
Очевидно, что не все украинские тарифы будут действовать в Европе. Потому что в ЕС услуги украинцам будут фактически предоставлять европейские операторы, которые не могут работать "в минус".
"Именно поэтому не все тарифы европейских операторов действуют по всем странам ЕС. Есть и такие, что действуют в пределах только их стран. Вместе с тем мы прорабатываем с европейскими операторами максимально льготные условия, чтобы тарифы были доступны украинским абонентам", – говорят в Vodafone.
Согласно европейским нормам, регулирующим действие роуминга, есть предельные тарифы на межоператорские услуги, которые операторы могут предусматривать в своих двусторонних договорах. От этих тарифов зависит цена услуг для клиентов.
"Например, 1 гигабайт мобильного интернета в этом году может стоить до 2 евро или до 78 грн. Это больше, чем стоимость интернета в Украине. Но уже сейчас мы строим наши отношения с европейскими операторами на условиях, близких к тарифам евророуминга. И условия, которые мы предлагаем клиентам, также близки к европейским. Поэтому если изменения и будут, то у нас они будут незначительными", – отмечают в "Киевстаре".
"Механика присоединения Украины к зоне ЕС еще не проработана, поэтому сейчас мы не можем прокомментировать вопрос тарифов", – добавляют в lifecell.
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