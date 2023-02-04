Общий роуминг с ЕС. Что изменится для украинцев и вырастут ли тарифы

Украина присоединится к зоне роуминга ЕС. По некоторым сообщениям, это может произойти уже в этом году. Общий с Евросоюзом роуминг будет означать, что украинцам может не понадобиться платить дополнительно за мобильные услуги на территории Европы. Также, если такое решение примут, не будет необходимости покупать европейские сим-карты.

Также 3 февраля стало известно, что бесплатный роуминг для украинцев в Европе будет действовать еще полгода. Операторы ЕС и Украины продлили соответствующее соглашение, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выразила убеждение в присоединении Украины к единому роуминговому пространству ЕС на постоянной основе уже скоро.

Что такое зона роуминга ЕС, как это повлияет на абонентов и изменятся ли тарифы – РБК-Украина спросило у мобильных операторов.

Прецедент для Украины и Европы. Что такое зона роуминга ЕС

Европейский роуминг означает, что жители стран Евросоюза пользуются мобильной связью по своим "домашним" тарифам на всей территории ЕС, куда бы они ни поехали. Плата за роуминг отсутствует, и фактически они не замечают разницу в тарифах, если едут из Франции в Португалию или из Чехии в Польшу. Совместную зону роуминга ввели в Европе в 2017 году: тогда в ЕС отменили оплату за роуминг.

Сегодня речь идет о присоединении к зоне европейского роуминга и Украины. Сделать это Украина планировала еще до полномасштабного вторжения в РФ. В 2021 году Молдова, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Армения и Украина подписали Соглашение о региональном роуминге с EU4Digital – инициативе ЕС по поддержке цифровой экономики и общества. Весной 2022-го мобильные операторы Украины и ЕС подписали совместное заявление о сотрудничестве, чтобы обеспечить доступный и часто бесплатный роуминг между ЕС и Украиной.

В сентябре прошлого года о присоединении Украины к роумингу ЕС в своем ежегодном обращении заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, Украина уже стала технологическим центром и домом для многочисленных инновационных компаний. Хотя дата присоединения пока не определена, это может наступить в ближайшее время.

Уже в начале февраля 2023 операторы из ЕС и Украины продлили соглашение о доступном роуминге для украинцев. Новое совместное заявление украинских и европейских операторов связи будет действовать следующие шесть месяцев.

Фото: Бесплатный роуминг для украинцев Европе будет действовать еще полгода (Getty Images)

Присоединение к зоне евророуминга страны – не члена ЕС, – это прецедент и для Украины, и для Европы. Это будет происходить впервые, комментирует РБК-Украина руководитель отдела по связям с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

"С одной стороны, это очень круто, но есть и определенные сложности. Ведь любая интеграция в международные соглашения – это сложный и длительный процесс, связанный с подготовкой – технической, юридической, финансовой. Идея евророуминга в ЕС появилась в 2007 году, подготовка к запуску продолжалась более трех лет, а запустили его только в 2017-м. Впрочем, есть хорошая новость: ожидаем, что это произойдет уже в ближайшем будущем и активно прорабатываем детали внедрения вместе с НКЭК, чтобы запустить украинские тарифы, которые будут действовать и в Европе", – объясняет она.

Звонки по выгодным тарифам. Что изменится для украинцев

Главное, что изменится после присоединения Украины к зоне роуминга ЕС – абоненты украинских мобильных операторов смогут звонить между Евросоюзом и нашей страной без дополнительных затрат. Еще с начала войны многие партнеры поддержали украинских операторов. Благодаря этой поддержке операторы и сейчас продолжают предоставлять специальные условия роуминга для украинцев, говорят мобильные операторы.

"В 2023 году lifecell продлил срок действия акции "Гигабайты без границ", действующей в 32 странах. В рамках этой акции тарифные гигабайты украинского пакета услуг lifecell могут быть использованы в роуминге. В тарифах с безлимитным интернетом оператор начисляет определенное количество интернета для использования за границей. Условия акции улучшены по сравнению с 2022 годом: мы отменили лимит использования в роуминге 50 ГБ на один календарный месяц", – комментируют в компании.

Также для восьми стран, где вынуждено находится больше всего украинцев, оператор с 1 января запустил акцию для голосовых звонков "Минуты для Украины". В зависимости от тарифного плана начисляется от 100 мин до 300 минут, которые можно использовать для входящих и исходящих звонков в Украину. Акцией могут воспользоваться абоненты lifecell в странах: Польша, Молдова, Румыния, Словакия, Бельгия, Люксембург, Франция, Испания.

"Тарифы Vodafone "Роуминг как дома" были первыми, которые не вызвали у украинцев шок и желание отключить телефон сразу после пересечения границы, а роуминг стал действительно доступным. Еще одним шагом стало наше сотрудничество с европейскими операторами после масштабного вторжения – в результате украинцы смогли пользоваться связью за границей по украинским тарифам", – говорят РБК-Украина в пресс-службе Vodafone.

Фото: Сотрудничество украинских мобильных операторов с ЕС значительно расширилось после вторжения РФ (unsplash.com)

Со стороны европейских операторов это было временное решение, действовавшее до конца 2022 года. Сейчас оператор обсуждает возможность присоединения Украины к зоне евророуминга на постоянной основе.

Абоненты "Киевстар" по роумингу в ЕС могут пользоваться мобильными услугами без доплат с прошлого года. В марте 2022 года в компании запустили бесплатный сервис "Роуминг как дома": в странах ЕС с ним можно пользоваться звонками по домашним тарифам и сейчас, объясняют в компании.

"В этом тарифе мы ориентировались на требования общей зоны роуминга ЕС и условия, действующие у европейских операторов. Например, у Play Poland есть тариф с 30 гигабайтами трафика внутри страны, а в роуминге – 7 гигабайт. Приблизительно такие же условия предлагаем и мы. Также наши абоненты могут заказать дополнительные пакеты мобильного интернета", – отметили в пресс-службе "Киевстара".

В компании считают, что после присоединения к общей зоне роуминга ЕС для абонентов существенных изменений не будет. Но в целом по рынку будет выравнивание условий для всех операторов, потому что сейчас каждый предлагает разную механику работы услуг в роуминге.

Нужно ли будет покупать карту местного оператора в ЕС

Опрошенные РБК-Украина операторы утверждают, что это выбор и индивидуальное решение каждого абонента. В lifecell говорят, что их абоненты и сейчас продолжают пользоваться их услугами за границей.

Украинцам не нужно покупать сим-карты местного европейского оператора, ведь появится ряд украинских тарифов, которые будут действовать как в Украине, так и в Европе. Не нужно будет подключать дополнительные сервисы, покупать пакеты услуг или доплачивать за что-то, уверена Виктория Рубан из компании Vodafone.

"Конечно, когда европейские операторы и регуляторы разрабатывали в 2000-х годах требования к общей зоне роуминга, они создавали ее для туристов. И не предполагали, что этими условиями люди будут пользоваться в течение многих месяцев. Но наши абоненты уже более 10 месяцев пользуются своими украинскими номерами в Европе. Мы вместе с регулятором и профильным министерством будем работать, чтобы сохранить эту возможность", – добавляют в "Киевстаре".

Фото: Когда в ЕС разрабатывали в 2000-х годах требования к общей зоне роуминга, они создавали ее прежде всего для туристов (Getty Images)

Увеличатся ли тарифы после присоединения к зоне роуминга ЕС

Очевидно, что не все украинские тарифы будут действовать в Европе. Потому что в ЕС услуги украинцам будут фактически предоставлять европейские операторы, которые не могут работать "в минус".

"Именно поэтому не все тарифы европейских операторов действуют по всем странам ЕС. Есть и такие, что действуют в пределах только их стран. Вместе с тем мы прорабатываем с европейскими операторами максимально льготные условия, чтобы тарифы были доступны украинским абонентам", – говорят в Vodafone.

Согласно европейским нормам, регулирующим действие роуминга, есть предельные тарифы на межоператорские услуги, которые операторы могут предусматривать в своих двусторонних договорах. От этих тарифов зависит цена услуг для клиентов.

"Например, 1 гигабайт мобильного интернета в этом году может стоить до 2 евро или до 78 грн. Это больше, чем стоимость интернета в Украине. Но уже сейчас мы строим наши отношения с европейскими операторами на условиях, близких к тарифам евророуминга. И условия, которые мы предлагаем клиентам, также близки к европейским. Поэтому если изменения и будут, то у нас они будут незначительными", – отмечают в "Киевстаре".

"Механика присоединения Украины к зоне ЕС еще не проработана, поэтому сейчас мы не можем прокомментировать вопрос тарифов", – добавляют в lifecell.

Напомним, беженцам разрешают роуминг ЕС по украинским тарифам: детали.

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