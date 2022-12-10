В Украине заработал банкоматный роуминг: что это значит и как им воспользоваться

"Сегодня мы уже получили от десяти банков-владельцев банкоматных сетей информацию о том, что тарифы для карт других банков за выдачу средств отменены. То есть ты пользуешься этим банкоматом, как банкоматом своего банка", - сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан в эфире "Украинского радио".

По его словам, идея его заключается в том, что все банки для держателей карт других банков установили лимиты выдачи наличных такие же, как и для своих клиентов. Лимит может быть 10-20 тысяч. "Мы считаем, что этой суммы достаточно не только, чтобы удовлетворить настоящие потребности, но и чтобы сформировать определенный запас наличных денег", - добавил он.