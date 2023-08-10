Сотни квартир. Переселенцам предлагают бесплатное жилье вблизи столицы

Переселенцы, нашедшие убежище в Киевской области, могут получить временное жилье. Квартиры предлагают в трех населенных пунктах недалеко от Киева.

Как подать заявку и кому отдается приоритет, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу Бучанского горсовета.

Внутренне перемещенные лица и пострадавшие от вооруженной агрессии РФ, проживающие на территории Бучанского района, могут подать заявку для получения временного жилья. Бесплатное проживание предоставляет благотворительный фонд "К Украине с любовью".

Предлагаются комплексы для временного проживания в следующих локациях:

135 квартир в Софиевской Борщаговке (окраина Киева). Бесплатное проживание до 5 лет, оплачивать нужно только коммунальные услуги. Приоритет отдается трудоустроенным людям;

330 квартир в селе Тарасовка Фастовского района (105 км от Киева). Бесплатное проживание до 5 лет, оплачивать нужно только коммунальные услуги. Приоритет отдается членам семей погибших, инвалидам войны, пострадавшим от войны, ВПЛ;

Колонщина Макаровской общины (43 км от столицы). Бесплатное постоянное проживание без оплаты коммунальных услуг. Предоставляется жилье одиноким пожилым переселенцам.

Семья переселенцев может заполнить только одну анкету. Относительно каждого члена семьи необходимо указать доход, а также подробную информацию: ФИО, возраст, род деятельности и социальный статус.

Ранее сообщалось, что в Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир для внутренне перемещенных лиц.

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