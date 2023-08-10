Сотни квартир. Переселенцам предлагают бесплатное жилье вблизи столицы

Переселенцы, нашедшие убежище в Киевской области, могут получить временное жилье. Квартиры предлагают в трех населенных пунктах недалеко от Киева.
Как подать заявку и кому отдается приоритет, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу Бучанского горсовета.
Внутренне перемещенные лица и пострадавшие от вооруженной агрессии РФ, проживающие на территории Бучанского района, могут подать заявку для получения временного жилья. Бесплатное проживание предоставляет благотворительный фонд "К Украине с любовью".
Предлагаются комплексы для временного проживания в следующих локациях:
Семья переселенцев может заполнить только одну анкету. Относительно каждого члена семьи необходимо указать доход, а также подробную информацию: ФИО, возраст, род деятельности и социальный статус.
Ранее сообщалось, что в Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир для внутренне перемещенных лиц.
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