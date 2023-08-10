Сотні квартир. Переселенцям пропонують безкоштовне житло поблизу столиці

Переселенці, які знайшли прихисток в Київській області, можуть отримати тимчасове житло. Квартири пропонують у трьох населених пунктах неподалік від Києва.

Як подати заявку та кому надається пріоритет, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку Бучанської міськради.

Внутрішньо переміщені особи та постраждалі від збройної агресії РФ, які проживають на території Бучанського району, можуть подати заявку для отримання тимчасового житла. Безкоштовне проживання надає благодійний фонд "До України з любов’ю".

Пропонуються комплекси для тимчасового проживання у таких локаціях:

135 квартир у Софіївській Борщагівці (околиця Києва). Безкоштовне проживання до 5 років, оплачувати потрібно тільки комунальні послуги. Пріоритет надається працевлаштованим людям;

330 квартир у селі Тарасівка Фастівського району (105 км від Києва). Безкоштовне проживання до 5 років, оплачувати потрібно тільки комунальні послуги. Пріоритет надається членам сімей загиблих, інвалідам війни, постраждалим від війни, ВПО;

Колонщина Макарівської громади (43 км від столиці). Безкоштовне постійне проживання без оплати комунальних послуг. Надається житло самотнім літнім переселенцям.

Родина переселенців може заповнити лише одну анкету. Стосовно кожного члена родини необхідно вказати дохід, а також детальну інформацію: ПІБ, вік, рід діяльності та соціальний статус.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі збудують чотири багатоповерхові будинки на 110 квартир для внутрішньо переміщених осіб.

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