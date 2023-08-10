ua en ru
Чт, 10 августа News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сотни квартир. Переселенцам предлагают бесплатное жилье вблизи столицы

Новина українською →
Четверг 10 августа 2023 16:53
Сотни квартир. Переселенцам предлагают бесплатное жилье вблизи столицы Фото: Жилье для переселенцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Переселенцы, нашедшие убежище в Киевской области, могут получить временное жилье. Квартиры предлагают в трех населенных пунктах недалеко от Киева.

Как подать заявку и кому отдается приоритет, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу Бучанского горсовета.

Внутренне перемещенные лица и пострадавшие от вооруженной агрессии РФ, проживающие на территории Бучанского района, могут подать заявку для получения временного жилья. Бесплатное проживание предоставляет благотворительный фонд "К Украине с любовью".

Предлагаются комплексы для временного проживания в следующих локациях:

  • 135 квартир в Софиевской Борщаговке (окраина Киева). Бесплатное проживание до 5 лет, оплачивать нужно только коммунальные услуги. Приоритет отдается трудоустроенным людям;
  • 330 квартир в селе Тарасовка Фастовского района (105 км от Киева). Бесплатное проживание до 5 лет, оплачивать нужно только коммунальные услуги. Приоритет отдается членам семей погибших, инвалидам войны, пострадавшим от войны, ВПЛ;
  • Колонщина Макаровской общины (43 км от столицы). Бесплатное постоянное проживание без оплаты коммунальных услуг. Предоставляется жилье одиноким пожилым переселенцам.

Семья переселенцев может заполнить только одну анкету. Относительно каждого члена семьи необходимо указать доход, а также подробную информацию: ФИО, возраст, род деятельности и социальный статус.

Ранее сообщалось, что в Житомире построят четыре многоэтажных дома на 110 квартир для внутренне перемещенных лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Внутренне перемещенные лица жилье для переселенцев
Отдых в Украине
Мнения
Алексей Войцеховский
Новые приоритеты. Почему важно развивать туризм в Украине даже во время войны
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "НА МОРЕ
Катерина Затулко
После возвращения в Украину нужно легализовать все документы: о чем идет речь
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталья Назарко
Как ввозить авто в Украину из-за границы: главные правила и требования
Наталья Назарко
юрист АО "Мисечко и Партнеры"
Олег Васильев
Путь в Европу. Когда в Украине появится евроколея и почему это важно
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Все мнения