ua en ru
Чт, 10 серпня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сотні квартир. Переселенцям пропонують безкоштовне житло поблизу столиці

Новость на русском →
Четвер 10 серпня 2023 16:53
Сотні квартир. Переселенцям пропонують безкоштовне житло поблизу столиці Фото: Житло для переселенців (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Переселенці, які знайшли прихисток в Київській області, можуть отримати тимчасове житло. Квартири пропонують у трьох населених пунктах неподалік від Києва.

Як подати заявку та кому надається пріоритет, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на сторінку Бучанської міськради.

Внутрішньо переміщені особи та постраждалі від збройної агресії РФ, які проживають на території Бучанського району, можуть подати заявку для отримання тимчасового житла. Безкоштовне проживання надає благодійний фонд "До України з любов’ю".

Пропонуються комплекси для тимчасового проживання у таких локаціях:

  • 135 квартир у Софіївській Борщагівці (околиця Києва). Безкоштовне проживання до 5 років, оплачувати потрібно тільки комунальні послуги. Пріоритет надається працевлаштованим людям;
  • 330 квартир у селі Тарасівка Фастівського району (105 км від Києва). Безкоштовне проживання до 5 років, оплачувати потрібно тільки комунальні послуги. Пріоритет надається членам сімей загиблих, інвалідам війни, постраждалим від війни, ВПО;
  • Колонщина Макарівської громади (43 км від столиці). Безкоштовне постійне проживання без оплати комунальних послуг. Надається житло самотнім літнім переселенцям.

Родина переселенців може заповнити лише одну анкету. Стосовно кожного члена родини необхідно вказати дохід, а також детальну інформацію: ПІБ, вік, рід діяльності та соціальний статус.

Раніше повідомлялося, що у Житомирі збудують чотири багатоповерхові будинки на 110 квартир для внутрішньо переміщених осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Внутрішньо переміщені особи жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олексій Войцеховський
Нові пріоритети. Чому важливо розвивати туризм в Україні навіть під час війни
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "НА МОРЕ"
Катерина Затулко
Після повернення в Україну треба легалізувати всі документи: про що йдеться
Катерина Затулко
адвокат, старший юрист АО "Expatpro"
Наталія Назарко
Як ввозити авто в Україну з-за кордону: головні правила та вимоги
Наталія Назарко
юрист АО "Місечко та Партнери"
Олег Васильєв
Шлях до Європи. Коли в Україні з'явиться євроколія і чому це важливо
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору