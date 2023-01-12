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Штраф до 1000 евро и тюрьма. За что в Германии могут строго наказать

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Четверг 12 января 2023 17:17
Штраф до 1000 евро и тюрьма. За что в Германии могут строго наказать Фото: Предупреждение о запрете на фото (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Германии любителям уличной съемки грозит уголовное наказание. За фотографирование людей в беспомощном состоянии можно получить штраф или срок в тюрьме.

О каких снимках идет речь, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".

Запрет на фотографирование касается пострадавших на месте ДТП или другого инцидента. Речь идет от защите личной сферы людей в беспомощном состоянии.

Любителей фотографировать на месте происшествия называют гафферами. В 2021 году в Германии для них увеличили уголовное наказание – до 2 лет лишения свободы. Административные штрафы могут составлять от 20 до 1000 евро.

Против любителей фотографировать места ЧП придумали "защиту". На машинах скорой помощи размещают крупные QR-коды, которые распознает камера мобильного телефона. Тогда на экране снимающего появляется надпись "Подглядывание убивает". Также места происшествия ограждают надувными щитами, на которых также нанесено напоминание о запрете съемки.

Штраф до 1000 евро и тюрьма. За что в Германии могут строго наказать

Фото: Скорая помощь с QR-кодом о запрете съемки (gettyimages.com)

При этом полицейские, которые заметят водителей, делающих фото или видео ДТП и пострадавших, выпишут штраф, поскольку "папарацци" часто мешают работе спасателей, медиков и других служб.

Напомним, мы писали, что украинцев в Германии начали штрафовать на сотни евро.

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