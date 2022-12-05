Украинцев в Германии начали штрафовать на сотни евро: в чем причина
В Германии украинцев начнут наказывать за нарушение правил дорожного движения. Речь идет о жалобах на неправильную парковку наших сограждан.
Какое может быть наказание, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на страницу немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".
"На парковку украинцев раньше закрывали глаза"
Украинских водителей в Германии призывают не нарушать правила ПДД, потому что начали поступать жалобы от местных жителей.
"Очень важная информация для водителей в Германии! Просим вас соблюдать правила парковки. Раньше на это закрывали глаза, но в дальнейшем незаконная парковка не будет допускаться. Просим вас следить за соблюдением законодательства Германии", – обращаются к украинцам, которые управляют автомобилем в Германии.
По информации организации, на прошлой неделе в Гамбурге эвакуаторы отбуксировали первые автомобили с украинскими номерами.
"Это обойдется каждому автовладельцу в несколько сотен евро. Обычно забрать машину со штрафной площадки стоит от 300 евро. Неправильная парковка также является проблемой, поскольку это может серьезно нарушить совместное проживание по соседству", – предупреждают наших переселенцев.
В последнее время в государственные учреждения поступает слишком много жалоб от соседей по поводу неправильной парковки авто на украинских номерах, объясняют ситуацию украинцам.
Фото: Немцы пишут жалобы на парковку украинцев по соседству (unsplash.com/ibrahim-rifath)
Какие штрафы действуют в Германии за нарушение ПДД
Еще в ноябре 2021 года в Германии был утвержден новый перечень штрафов, размеры которых существенно выросли. В значительные суммы оцениваются превышение скорости, нарушение правил парковки, незаконное пользование тротуарами, велодорожками. Например:
- превышение скорости в населенных пунктах до 15 км/ч – 50 евро;
- превышение скорости в населенных пунктах до 20 км/ч – 70 евро;
- превышение разрешенной скорости более 40 км/ч – 400 евро;
- парковка в зоне, запрещающей стоянку – 50 евро;
- парковка в месте для людей с ограниченными возможностями – 55 евро;
- парковка на полосе для пожарных машин, ограничение проезда для скорой помощи – 100 евро;
- парковка на месте для электромобилей – 55 евро;
- использование аварийной полосы движения – штраф в размере 200-300 евро с запретом вождения на 30 дней;
- использование автомобилистами тротуаров, твердых обочин, велодорожек – до 100 евро;
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