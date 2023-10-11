Пляжи круглый год. Как выбрать курорт на Мальдивах на любой кошелек

В холодное время года часть туристов привыкли путешествовать в экзотические страны, чтобы провести отпуск на солнечных пляжах с теплыми волнами. Одним из красивейших направлений остаются Мальдивы.

Как выбрать курорт и на каких островах можно отдохнуть бюджетно, РБК-Украина рассказывает со ссылкой The Travel и maldives-magazine.com.

Что нужно знать, планируя отдых на Мальдивах впервые

Отдых на Мальдивах ассоциируется с роскошью благодаря большому выбору отелей и эксклюзивных курортов. Белые пляжи, бирюзовая вода и идеальный климат привлекают семьи с детьми, романтические пары, любителей активного отдыха. И все находят курорт по своему вкусу и бюджету.

Мальдивы – страна, расположенная в Индийском океане в 700 км от Шри-Ланки. Мальдивская Республика насчитывает более тысячи островов, сгруппированных в 26 атолл. Все острова – площадью до 13 кв. км. Заселены 203 острова.

Центром и столицей Мальдив является Мале. Около трети населения Мальдивы проживает на этом городском острове. Местная религия – мусульманство. Это следует учитывать при посещении и отдыхе на островах с местным населением (например, запрещено загорать топлесс).

Фото: Островные курорты на Мальдивах (unsplash.com)

Средняя температура воздуха на Мальдивах – 28 градусов (27-29 градусов в разные месяцы), воды – 27-28 градусов. Туристический сезон длится с ноября по апрель. Это сухие и солнечные месяцы.

Что стоит учесть при бронировании отеля на Мальдивах

Расположение отеля имеет большое значение. Для короткого отпуска следует выбирать отель неподалеку от аэропорта Мале. Это сэкономит время и деньги. Следует также проверить окрестности курорта: рядом ли пляжи, места для ныряния, достопримечательности. Отель можно проверить на картах Google.

отеля имеет большое значение. Для короткого отпуска следует выбирать отель неподалеку от аэропорта Мале. Это сэкономит время и деньги. Следует также проверить окрестности курорта: рядом ли пляжи, места для ныряния, достопримечательности. Отель можно проверить на картах Google. Отзывы помогут определиться с отелем из списка отобранных предварительно. Обычно фотографии локации приукрашают реальность, а о сервисе можно узнать только по опыту других гостей.

помогут определиться с отелем из списка отобранных предварительно. Обычно фотографии локации приукрашают реальность, а о сервисе можно узнать только по опыту других гостей. Курорты для тихого отдыха – более дорогие. Хотя туризм на Мальдивах преимущественно предлагает атмосферу безлюдного острова, более дешевые гостиницы будут заполнены семьями с детьми.

– более дорогие. Хотя туризм на Мальдивах преимущественно предлагает атмосферу безлюдного острова, более дешевые гостиницы будут заполнены семьями с детьми. Вилла на воде будет гораздо более дорогим вариантом размещения на курорте, чем номер с видом на сад. Люкс обычно стоит на сваях в лагуне. Такой номер будет оборудован ванной, частным бассейном, стереосистемой.

будет гораздо более дорогим вариантом размещения на курорте, чем номер с видом на сад. Люкс обычно стоит на сваях в лагуне. Такой номер будет оборудован ванной, частным бассейном, стереосистемой. Эксклюзивный курорт обеспечит особое внимание гостю. К примеру, сотрудники могут встречать еще на пирсе. В номере будет большой ассортимент полотенец и разных средств для душа. Также гость будет иметь свой бассейн в номере. Каждый раз после ухода гостя из номера его будут убирать.

обеспечит особое внимание гостю. К примеру, сотрудники могут встречать еще на пирсе. В номере будет большой ассортимент полотенец и разных средств для душа. Также гость будет иметь свой бассейн в номере. Каждый раз после ухода гостя из номера его будут убирать. Острова для полного уединения. На Мальдивах можно поселиться на частном острове, который будет иметь собственную лодку с капитаном. На некоторых из лучших островов есть подводные рестораны.

Фото: Вилла на уединенной воде (unsplash.com)

Какие острова выбрать для отдыха с ограниченным бюджетом

Отдохнуть среди живописной тропической природы могут позволить себе путешественники с равным уровнем достатка. Ведь стоимость проживания может быть достаточно скромной, особенно если выбирать гостевые дома, а не отели.

Приводим список островов, где можно бюджетно и интересно провести отпуск.

Расду (Rasdhoo) – административный центр атолла Северный Ари. На острове есть пляж, магазины и восемь школ дайвинга.

Мативери – очень маленький населенный остров в западной части Мальдив. Там есть три пляжа, бюджетные отели и необходимая инфраструктура.

Фувахмула – "мальдивские Галапагосы". Подводное плавание здесь одно из самых лучших в мире. Этот остров имеет специальные места для туристов. В других локациях придется уважать религиозные взгляды местных жителей.

Маафуши недалеко от аэропорта Мале, куда можно добраться на пароме, скоростном катере или самолете. У острова есть белоснежные пляжи и недорогие отели, бюджетные рестораны и дешевое жилье.

Фото: Отдых на острове Мааафуши (unsplash.com)

Диффуши – бюджетный остров с местным населением, где есть два бикини-пляжа, магазины и кафе.

Дхаравандху – остров на атолле Баа, который выбирают как влюбленные пары, так и семьи. Там предлагается дайвинг на красочных рифах и свадебные церемонии. На острове есть много вариантов недорогого проживания.

Укулхас на дальней окраине атолла Северный Ари предлагает широкий выбор эконом-гостиниц и гостевых домов и увлекает аутентичной островной культурой.

Омаду – небольшая рыбацкая деревня в центре атолла Ари, где можно насладиться тихим отдыхом и дайвингом, а также оценить местную культуру. Есть один пляж, где можно купаться в бикини. Выбор жилья невелик, но гостевых домов и ресторанов достаточно.

Выбирая остров для отдыха, следует поинтересоваться стоимостью трансфера. Добраться до своего курорта скоростным катером может стоить от 35 долларов.

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