Нет снега. Горнолыжный курорт в Европе закрывается навсегда из-за изменений климата

Из-за последствий глобального потепления, которое привело к отсутствию снега, горнолыжный курорт во французских Альпах Ла-Самбуи навсегда прекращает работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Уютный семейный курорт расположен вблизи крупного горнолыжного района Франции Труа-Валле. В последнее время туристам там предлагали всего один месяц катания на лыжах в течение зимнего сезона.

Мэр города Ла-Самбуи Жак Далекс заявил, что в прошлом на курорте был слишком короткий лыжный сезон, который обычно длился с 1 декабря по 30 марта. Однако в последнее время курорт едва оставался открытым менее пяти недель в январе и феврале.

Эта неприятная ситуация привела к годовому операционному дефициту примерно в 500 000 евро. В то же время только обслуживание горнолыжных подъемников привело к ежегодным расходам в 80 000 евро.

Видео: Курорт Ла-Самбуи (youtube.com/Paws Travel)

На курорте Ла-Самбуи есть только три горнолыжных подъемника и ограниченное количество лыжных склонов, самая высокая точка которых достигает высоты 1850 метров.

В 2023 году из-за небольшого количества снега курорт проработал только несколько недель в январе и феврале и столкнулся с годовыми финансовыми потерями около 500 000 евро.

Ла-Самбуи отличали доступные цены. Это сделало курорт популярным среди семей, которые ехали за настоящими альпийскими впечатлениями, не тратя при этом много денег. Семидневный ски-пасс стоил всего 97 евро.

В сентябре 2023 года на сайте курорта было опубликовано сообщение о том, что он скоро закроется. В сообщении выразили искреннюю благодарность всем за поддержку за последнее лето 2023 года и за прекрасные годы, проведенные с посетителями.

Ла-Самбуи – один из многих французских горнолыжных курортов, сталкивающихся с последствиями изменения климата. В прошлом году на Сен-Фирмене закрыли горнолыжный подъемник, поскольку большой зимний сезон и там сократился с месяцев до нескольких недель из-за изменений климата.

Активисты экологической группы Mountain Wilderness во Франции сообщили, что с 2001 года демонтировали 22 горнолыжных подъемника по всей стране. Кроме того, по их оценкам, в 59 разных регионах Франции 106 горнолыжных подъемников оказались заброшенными, что тоже характеризует проблему.

Согласно отчету в научном журнале Nature Climate Change, 53% горнолыжных курортов в Европе, вероятно, столкнутся с "очень высоким риском", если глобальная температура повысится на два градуса по Цельсию выше.

Напомним, в Египте активно начали строить высокоскоростную железнодорожную линию между Хургадой и Луксором. Новая ветка железнодорожной сети соединит все виды туристических зон.

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