ru ua
Сб, 09 липня News Daily Lite Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Літає по всій Європі. Борт української компанії SkyUp виконує рейси для WizzAir

Новость на русском →
Субота 09 липня 2022 20:02
Літає по всій Європі. Борт української компанії SkyUp виконує рейси для WizzAir Фото: Літак Boeing 737-800 компанії SkyUp (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Літак передали у мокрий лізинг угорському лоукостеру

Ще один літак із флоту української авіакомпанії SkyUp Airlines передали у мокрий лізинг відомій європейській авіакомпанії — Wizz Air.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Факт передачі літака відомому лоукостеру виданню підтвердили у SkyUp.

"Цього разу йдеться про Boeing 737-800 із реєстраційним номером UR-SQO, який нині обслуговує мережу Wizz Air", — йдеться у повідомленні.

Повітряне судно, яке передали у лізинг, з 18 лютого по 22 червня перебувало на зберіганні в аеропорту Белграда (Сербія). Мережу відомого європейського лоукостера він почав обслуговувати з кінця червня цього року.

Наразі літак Boeing 737-800 базується в аеропорті столиці Болгарії, Софії.

"Однак, судячи з даних Flightradar24, борт має насичену літну програму, обслуговуючи пасажирів по всій Європі", — додають у ЦТС.

Таким чином, станом на сьогодні загалом три борти Boeing 737-800 компанії SkyUp працюють на Corendon Airlines Europe, два - на перевізника Smartwings і по одному - на Wizz Air, Tailwind Airlines а також Freebird Airlines. При цьому лише один B737-800 перевізника (UR-SQP) зовсім не виконує перельотів і знаходиться в одному з аеропортів України.

Крім того, у флоті компанії залишаються два Boeing 737-700: вони знаходяться у Яссах (Румунія) та Варні (Болгарія).

Також нещодавно літак МАУ почав перевозити польських туристів на закордонні курорти: таких домовленостей український перевізник досяг із найбільшим польським туроператором.

Відзначимо, мокрий лізинг (с экипажем) передбачає надання лізингодавцем повного набору послуг — технічне обслуговування обладнання, ремонту, страхування, підготовку обслуговуючого персоналу тощо. Вважається одним із найдорожчих видів лізингу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Wizz Air Boeing Болгария Сербия SkyUp Авіація України
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олег Васильєв
Родзинка Полісся. Чи відродять унікальну вузькоколійку на Рівненщині
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Станіслав Ткацевіч
Місто палаців та панорам. Що подивитися у Варшаві, якщо ви тут вперше
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Марія Лохматова
Мафія і злодії на мотоциклах. Чого чекати в Неаполі - одному з небезпечних міст Італії
Марія Лохматова
спеціально для РБК-Україна
Роман Маленков
Герой України. Маловідомі факти про Нечуя-Левицького, які вас здивують
Роман Маленков
мандрівник, краєзнавець, директор компанії "Україна Інкогніта"
Всі точки зору