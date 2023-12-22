Сколько денег потратят на Рождество украинцы в Польше: опрос

Украинцы, которые находятся в Польше, планируют потратить на Рождество втрое меньше, чем поляки. Люди экономят, чтобы послать деньги своим семьям на родине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Треть иностранцев (30%), в том числе находящиеся в Польше украинцы, намерены потратить от 101 до 500 злотых (960-4,8 тыс грн) на продукты, подарки и путешествия, связанные с празднованием Рождества. Такие результаты опроса Миграционной платформы EWL и Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета.

Каждый десятый опрошенный (9%) потратит в рождественский период менее 100 злотых (952 грн), и столько же людей не планируют рождественские расходы. Только 25% респондентов планируют большие траты.

На празднование Рождества в Польше мигранты планируют выделить около 470 злотых (4477 грн). Между тем, согласно исследованию компании Minds&Roses по заказу Ассоциации польских банков, среднестатистический поляк планирует потратить во время праздников 1490 злотых (14,2 тыс. грн). Это в три раза больше, чем находящийся в Польше иностранец.

"Можно говорить о скромном Рождестве для мигрантов в Польше. Несмотря на то, что большинство иностранцев в Польше работают и зарабатывают деньги, многие предпочитают сэкономить на праздниках, чтобы выслать больше денег своим семьям, оставшимся на родине", – отмечает пресс-секретарь EWL Анатолий Зимнин.

По его словам, беженцы из Украины не только поддерживают своих близких в Украине, но и охотно жертвуют средства на нужды ВСУ или сбор помощи украинским военным.

Напомним, мы писали, сколько украинцев поедут из Польши домой на Рождество. Некоторые будут работать на праздники.

Также мы рассказывали, что поток украинских беженцев в Польшу растет. Одна из причин – трудоустройство к праздникам.

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