Помощь при возвращении домой. Какие изменения готовят в Чехии для украинцев

В Чехии предлагают очередные изменения в закон о помощи украинцам Lex Ukrajina. Поправку о продлении временной защиты до марта 2025 года внесло на обсуждение Министерство внутренних дел страны.

Также планируется создать специальную программу по оказанию помощи при добровольном возвращении домой. Какие еще изменения предусмотрены поправкой, TRAVEL РБК Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Авторы законопроекта отмечают, что ход войны не указывает на то, что в ближайшее время беженцы смогут вернуться домой. Временная защита в стране дает доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда.

В материалах МВД указывается, что в рабочих группах ЕС есть договоренность о продлении временной защиты до марта 2025 года. На политическом уровне это может быть принято до конца октября.

По состоянию на 18 июня 2023 года визы для защиты получили 344,8 тысячи человек из Украины, преимущественно женщины и дети. Это самое большое количество беженцев из Украины в Европе после Германии и Польши.

Согласно предложенным поправкам, продолжение защиты будет подтверждаться визовыми наклейками, как это применяется и сейчас. Обязательность электронной регистрации будет установлена до 15 марта 2024 года.

Также обязательным при регистрации станет заполнение анкеты для статистических исследований.

Отмечается, что поправка реагирует на изменения в образовании и рост спроса иностранцев на помощь при возвращении в Украину. МВД планирует создать отдельную специальную программу, которую подаст на утверждение правительства, поскольку нынешние общие правила добровольного возвращения не удовлетворительные и недостаточно гибкие.

Также изменятся условия участия в общеобщественном медицинском страховании людей, которым выдали визы с целью терпимого пребывания.

Законопроект будет проходить межведомственное обсуждение в течение августа.

Ранее сообщалось, кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии.

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