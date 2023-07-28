ua en ru
Пт, 28 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии: официальное объяснение

Новина українською →
Пятница 28 июля 2023 11:18
Кому из украинцев отказывают во временной защите в Чехии: официальное объяснение Фото: Митинг в поддержку Украины в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, имеющие в Чехии действительный вид на жительство, не должны отказываться от него, чтобы получить временную защиту. Такое предупреждение для украинских граждан опубликовало Министерство внутренних дел страны.

В таких случаях можно подать заявление на получение визы толерантности, которое предоставляется в связи с войной в Украине, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

В МВД Чехии предостерегают украинцев не отказываться от вида на жительство, чтобы получить временную защиту. Объяснение было опубликовано на специальной странице для украинцев в Facebook "Naši Ukrajinci".

Отмечается, что украинцы, которые имеют разрешение на проживание, но отказываются от него или не возобновляют его, не имеют права на временную защиту.

В таких случаях можно получить визу толерантности (vízum za účelem strpění), которую предоставляют в связи с войной в Украине. Впрочем, такая виза имеет существенные отличия от временной защиты:

  1. не предоставляет свободный доступ к рынку труда, необходимо подавать заявление на получение разрешения на трудоустройство в центр занятости;
  2. не дает права на получение гуманитарной помощи, в том числе помощи с жильем;
  3. не дает права на государственное медицинское страхование.

К документам, предусматривающим действительное разрешение на проживание, относятся:

  • долгосрочная виза;
  • вид на жительство;
  • рабочая или "синяя" карта.

В министерстве отмечают, что своевременное продление вида на жительство обеспечит возможность дальнейшего пребывания и трудоустройства в Чехии, несмотря на развитие событий в Украине.

"Замена текущего вида на жительство на визу с целью толерантности пребывания не является приемлемой альтернативой, поскольку это только временное решение. По истечении срока действия визы у вас не будет разрешения вернуться к первоначальному виду на жительство или подать заявление на другое", – обращают внимание в ведомстве.

Напомним, мы писали, почему украинцы теряют защиту в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Визовый режим
Отдых в Украине
Мнения
Виктор Шатров
Как узкоколейные железные дороги дали развитие Закарпатью и где их увидеть сегодня: путеводитель
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Наталья Будянская
Низкие зарплаты и "ненужные" дипломы. Почему украинцам сложно найти работу за границей
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Елена Смоляк
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно
Елена Смоляк
член правления ОО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Все мнения