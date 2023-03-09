Уже не волна. Где украинцы больше всего просили убежище с начала 2023 года

Поток украинских беженцев в Европу продолжает снижаться. В январе этого года количество тех, кто просил временную защиту, уменьшилось в 21 стране ЕС.

В каких странах украинцы больше всего просили убежище с начала 2023 года, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Европейское бюро статистики сообщило, что наибольшее количество беженцев в январе 2023 приняла Польша – страна выдала 28 445 статусов временной защиты украинцам.

На втором месте оказалась Германия – там в этом месяце было выдано 28 205 соответствующих разрешений на пребывание.

Также украинцы больше всего просили убежище в Румынии (8 955 беженцев получили временную защиту) и Испания (4 250 разрешений).

По данным Евростата, в 21 из 25 странах ЕС количество статусов временной защиты в январе 2023 сократилось по сравнению с декабрем прошлого года.

Наибольший спад потока просителей защиты зафиксировали в Польше – на 3415 человек меньше по сравнению с декабрем 2022 года, за ней следуют Румыния (на 2305 человек меньше), Италия и Ирландия (также на 2000 беженцев меньше). Между тем, наибольший рост был зафиксирован в Германии – временную защиту попросили на 3095 украинцев больше.

Фото: Беженцы в Перемышле (gettyimages.com)

Германия вышла на первое место по количеству находящихся в стране беженцев из Украины. По состоянию на 31 января 2023 года наибольшее количество украинских получателей временной защиты было зарегистрировано именно в Германии – 971 920 человек. Польша оказалась на втором месте – 969 425 человек.

К октябрю статус временной защиты в Польше получили всего 1,01 млн украинских беженцев. В Германии – 847 105 украинцев. Третье и четвертое место по количеству беженцев были у Испании (148 630 человек) и Болгарии (141 480 статусов).

Напомним, мы писали, почему украинцы теряют выплаты в Польше.

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