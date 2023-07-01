Отмена рейсов и поездов в Европе: чего ждать пассажирам в июле

Рабочие транспортной отрасли по всей Европе выходят на протесты уже несколько месяцев. Это приводит к перебоям в работе транспорта. Ранее из-за протестов уже были отменены буквально тысячи рейсов.

TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel рассказывает, где можно ожидать перебоев с рейсами в июле.

Летние забастовки в аэропорту Хитроу отменены

Сотрудники службы безопасности отменили забастовку в лондонском аэропорту Хитроу после того, как их требования по зарплате удовлетворили. Этим летом более 2000 сотрудников должны были бастовать 31 день. Акция должна была совпасть с началом школьных каникул и августовскими выходными в Великобритании.

Пассажиры были обеспокоены тем, что это может привести к повторению хаоса, который наблюдался в аэропорту в прошлом году. Но забастовки отменены, а администрация аэропорта Хитроу заявила, что "с нетерпением ждет прекрасного лета" для путешественников.

Возможные перебои в аэропорту Бирмингема

Аэропорт Бирмингема в Мидлендсе также может столкнуться с хаосом летом, поскольку около 100 ключевых работников аэропорта голосуют за забастовку.

Офицеры службы безопасности, техники и заправщики самолетов могут уволиться с июля из-за зарплаты, что потенциально приведет к "значительным задержкам и отмене рейсов", сообщает ассоциация работников.

Швеция: новых отмен не планируется

Профсоюз работников транспорта Швеции объявил о забастовках сотрудников служб безопасности с 3 июля в аэропортах Стокгольма Арланда, Стокгольм-Бромма и Гетеборг-Ландветтер. Забастовки работников продолжались также 5, 7, 10 и 14 июля. Однако о новых запланированных протестах, из-за которых могут произойти перебои, не сообщалось.

Фото: Аэропорт Стокгольм-Бромма (wikipedia.org)

Италия: не стоит планировать поездки на 7 июля

Итальянские профсоюзы, представляющие сотрудников авиакомпаний, железнодорожных операторов и общественного транспорта, уже провели ряд протестов по всей стране. По всей вероятности, в регионе могут возникнуть перебои в работе транспортных компаний и позднее. Поэтому следует проверить информацию о ваших поездках этом заранее.

7 июля работники общественного транспорта по всей стране бастуют 24 часа. Вероятно, с перебоями столкнутся все виды транспорта: от поездов до паромов и метро в городах.

"Уровень сбоев, вероятно, будет разным от города к городу. И даже от компании к компании. Поэтому стоит обратиться к своему туристическому оператору, чтобы узнать, как это может повлиять именно на вас", – советуют в публикации.

Общественный транспорт в Италии, вероятно, не будет работать с полуночи 6 июля до утра 7 июля, затем снова с 8:30 до 17:00 и с 20:00 до полуночи. Минимальное обслуживание гарантируется 7 июля до 8:29 утра и с 17:01 до 19:59.

Фото: Аэропорт Милан-Мальпенса (wikipedia.org)

В тот же день, 7 июля, наземный персонал в аэропортах Фьюмичино (Рим), Мальпенса (Милан) и Америго Веспуччи (Флоренция) также может выйти на протест. Это может привести к задержкам с рейсами: рабочие места обещают покинуть диспетчеры. Пока нет много подробностей о том, какие сбои это может повлечь за собой, но лучше перестраховаться и уточнить эту информацию у компаний, где вы покупали билеты.

Ранее Европейская бюджетная авиакомпания Wizz Air показала, как формируется себестоимость авиабилетов. В 2023 финансовом году расходы на перевозку 51 млн пассажиров составили 4 млрд 362,5 млн евро.

Также лоукостер Ryanair начал распродажу дешевых билетов.

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