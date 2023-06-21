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Ryanair начала распродажу дешевых билетов: куда можно полететь

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Среда 21 июня 2023 15:45
Ryanair начала распродажу дешевых билетов: куда можно полететь Фото: Посадка на самолет Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Авиакомпания Ryanair начала распродажу билетов на полеты по Европе и в Израиль. Дешевые места на рейсах можно будет забронировать на период с 22 августа по 31 октября 2023 года.

Акция продлится две недели – до 7 июля 2023 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Самые дешевые билеты можно найти по цене от 13 евро. Впрочем, цена перелета зависит от популярности направления и города вылета.

К примеру, из Польши можно купить билет в одну сторону по цене от 14 евро. В частности, из Кракова в Осло за 63 злотых (14 евро), в Вену за 67 злотых (15 евро), в Брюссель – за 95 злотых (21 евро).

Из Варшавы дешевле всего полететь в Брюссель – от 69 злотых (15,5 евро), в Лондон – от 90 злотых (20 евро), в Бирмингем – от 103 злотых (23 евро).

Из Германии также есть возможность путешествовать бюджетно. Например, из Берлина есть билеты в Биллунн (Дания) за 13 евро, в Люксембург – за 16 евро, в Милан и Брюссель – 20 евро.

Также акция распространяется на билеты из Израиля в города Европы. Например, из Тель-Авива в Пафос можно упоететь за 24 евро, в город Салоники – за 27 евро, в столицу Болгарии Софию – за 28 евро.

Ryanair начала распродажу дешевых билетов: куда можно полететьФото: Пример цены на билет из Гданьска в Гамбург за 15 евро (скриншот РБК-Украина/ryanair.com)

Дешевые авиабилеты перевозчик продает по тарифу Value, который предусматривает провозку только ручной клади с габаритами до 40х25х20 см. Чтобы взять с собой сумку большего размера, полноценный багаж или выбрать место в самолете, нужно выбирать более дорогой тариф или уплатить сбор.

Полный список маршрутов с распродажами можно найти на странице Ryanair.

Ранее мы рассказывали, как добраться до одного из крупнейших аэропортов Польши , где базируются Wizz Air и Ryanair.

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