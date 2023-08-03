Отмены рейсов и поездов. Чего ждать пассажирам в Европе в августе

Сотрудники отрасли транспорта в Европе продолжают выходить на протесты против низкой зарплаты и неудовлетворительных условий труда. Туристов предупреждают, что все лето перед поездкой нужно проверять график полетов и движения железной дороги.

Но протесты идут на спад, и похоже, что ситуация с перелетами по Европе в августе будет более спокойной, чем в предыдущей части лета.

Где пассажиров могут ожидать задержки авиарейсов и поездов, рассказывает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euronews Travel.

Многие протесты могут быть отменены: детали

Профсоюз Union Syndicale Bruxelles (USB), представляющий государственных служащих ЕС, достиг принципиального соглашения с Евроконтролем по предотвращению забастовок этим летом. Предложение было поставлено на голосование членами профсоюза, и в USB надеются на "положительный результат голосования", после которого протесты могут быть отменены.

Сотрудники Евроконтроля угрожали массовыми протестами, которые могут начаться в любой момент в течение следующих шести месяцев. Работники Евроконтроля играют немаловажную роль в обеспечении эффективности управления воздушным движением на всем континенте. Служба проверяет планы полётов самолетов и обрабатывает огромные объемы данных в день.

Фото: Многие протесты работников аэропортов уже отменили (Getty Images)

Где возможны сбои в рейсах в Европе: страны и аэропорты

Франция: путешественников предупредили о новых протестах

Профсоюзы по всей Франции продолжают протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Акции разгорелись по всей стране. Забастовки продолжаются с января и оказали большое влияние на путешествия – внутренние и международные.

Хотя темпы протестов замедлились, забастовки авиадиспетчеров все еще влияют на рейсы лоукостера Ryanair: компания была вынуждена отменить 900 рейсов в июне. Путешественникам советуют проверять перед полетом точную информацию о том, состоится ли полет вовремя.

Англия: летние забастовки в аэропортах

Сотрудники службы безопасности аэропортов отменили забастовку в лондонском аэропорту Хитроу после удовлетворения их требований по зарплатам. Этим летом более 2000 сотрудников должны были бастовать 31 день. Акция должна была совпасть с началом школьных каникул и августовскими выходными в Великобритании: пиковым периодом отпусков.

Страйки отменены, а в аэропорту Хитроу заявили, что с нетерпением ждут "прекрасного лета" для путешественников.

Запланированные забастовки в лондонском аэропорту Гатвик также отменили после того, как три из четырех привлеченных фирм приняли новые предложения по зарплате. Четвертая компания сейчас голосует за сделку.

Этим летом почти 1000 работников из четырех компаний были готовы оставить работу на восемь дней из-за споров по зарплате. Например, работники ASC Cargo Handling (обслуживающие рейсы для Tui) и Menzies Aviation (Wizz Air) обещают, что больше не будут бастовать.

Фото: Протесты продлятся в аэропортах Франции (wikipedia.org)

Тем не менее есть вероятность того, что ваш рейс могут отменить, поскольку easyJet отменил 1700 рейсов в рамках подготовки к забастовке. Если вы планируете путешествовать с 4 по 8 августа, уточните в своей авиакомпании, состоится ли ваш рейс.

Охранники и технические работники в аэропорту Бирмингема отменили запланированные забастовки в прошлом месяце, но рейсы все равно ждут новые сбои. Водители и операторы машин, заправляющие более трех четвертей самолетов в аэропорту, 1 августа отклонили предложение об оплате труда.

А во вторник, 15 августа, начнется бессрочная забастовка, что приведет к отмене рейсов. Это может повлиять на рейсы TUI, easyJet, Wizz Air, Ryanair, Lufthansa и Emirates.

Отмена сотен поездов. Страйки на железной дороге по всей Британии

Также в Британии продолжаются забастовки работников железной дороги. Члены профсоюза Aslef в 15 железнодорожных компаниях откажутся работать сверхурочно.

Сотни поездов, вероятно, будут отменяться ежедневно, а протесты затронут большинство загородных линий Лондона и крупных железнодорожных операторов, таких как Avanti West Coast, LNER и CrossCountry.

Фото: Пассажиры в аэропорту Гатвик, Великобритания (wikipedia.org)

Работники говорят, что многим машинистам не повышали зарплату четыре года. Они требуют повышения заработной платы с учетом нынешнего высокого уровня инфляции.

Италия: забастовки в общественном транспорте и аэропортах

Летом в Италии страйки на транспорте уже стали привычными. Хотя обещают, что с 27 июля по 5 сентября забастовок работников отрасли авиатранспорта не будет.

Пока в Италии не запланировано никаких других забастовок на транспорте, но всегда стоит проверить детали графика движения поездов и рейсов перед поездкой.

Бельгия: пилоты Ryanair предупреждают о новых протестах

Пилоты компании Ryanair в Бельгии объявили забастовку в минувшие выходные, из-за чего было отменено почти 100 рейсов.

Многие работники покинули аэропорт Шарлеруа 29 и 30 июля. Сообщения о возможных будущих забастовках актуальны до октября 2024 года, а члены профсоюза CNE предупреждают, что протесты, скорее всего, будут продолжаться.

"Мы заранее приносим извинения пассажирам, которые планируют путешествовать с Ryanair до октября 2024 года, которые могут пострадать от этих забастовок. Но мы больше не можем позволить Ryanair нарушать основные принципы бельгийского социального диалога", — говорится в пресс-релизе профсоюзов.

Фото: Пилоты Ryanair в Бельгии объявили о новой забастовке (wikipedia.org)

Греция: эвакуация из опасных зон из-за пожаров

Хотя Греция не пострадала от транспортных протестов, лесные пожары на островах Родос и Корфу привели к эвакуации местных жителей и туристов и отмене массовых праздников.

Португалия: протесты в аэропортах по всей стране

Наземный персонал аэропортов Португалии планирует страйк с 5 по 6 августа. Они настаивают на повышении оплаты труда во время праздничных дней.

Это может привести к задержкам во время прохождения процедуры регистрации на рейсы, во время проверки безопасности и возврата вашего багажа. Также возможны задержки и самих рейсов.

Испания: бессрочная забастовка в аэропорту Барселоны

Сотрудники службы безопасности аэропорта Барселона-Эль-Прат объявили бессрочную забастовку, которая начнется 10 августа. Если эти протесты не отменят, остановка работы работников состоится в часы пик, с четверга по понедельник между 4-7 утра и 9-11 утра и 4-6 вечера.

Это может привести к задержкам проверки службой безопасности аэропорта, поэтому всем пассажирам советуют планировать приезд в аэропорт раньше времени.

Фото: Самый большой в Каталонии аэропорт Барселона-Эль-Прат (wikipedia.org)

Напомним, ранее в интервью для TRAVEL РБК-Украина бортпроводник компании SkyUp рассказал, как изменилась его работа во время войны, что категорически нельзя делать на борту и можно ли овладеть этой профессией в Украине, когда продолжается полномасштабное вторжение РФ.

Также в британских судах накопилось много жалоб за игнорирование прав пассажиров при отмене и задержке рейсов Wizz Air. В ситуацию вмешалось Управление гражданской авиации страны. В конце концов, регулятор обязал авиакомпанию изменить свою политику и процедуры для пассажиров.

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