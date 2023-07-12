Бортпроводник Евгений Манько: Мы готовы немедленно вернуться в украинское небо после победы

Как выглядит типичный день бортпроводника, который изменился в работе во время войны и обучают ли в Украине этой профессии сейчас – в интервью ниже.

День бортпроводника гражданской авиации по всему миру отмечают 12 июля. К сожалению, в условиях закрытого неба в Украине из-за войны гражданские рейсы временно не выполняются. Но немало представителей отрасли сейчас работают за границей.

Евгений Манько – бортпроводник департамента экипажей пассажирской кабины SkyUp, активно развивающей полетную программу в странах ЕС и не только. В интервью для TRAVEL РБК-Украина он рассказал, как это – быть бортпроводником и как выглядит типичный день такого сотрудника, как работа изменилась работа во время войны, что категорически нельзя делать на борту и можно ли овладеть этой профессией в Украине, когда продолжается полномасштабное вторжение.

– Евгений, расскажите, как вы стали бортпроводником – это была мечта, сознательный прагматичный выбор или незапланированный поворот судьбы?

– Я всегда думал, что работа в авиации – это только для каких-то особенных людей. Но когда во время своего первого путешествия самолетом собственными глазами увидел, что нас встречают и сопровождают во время полета такие же обычные люди, как я, был очень поражен и понял, что хочу именно такую работу. Кроме того, меня манили путешествия, открытие новых стран, мира. И очень нравился облик в форме.

Не теряя времени, я решил начинать жизнь с новой страницы и ушел в бортпроводники. Для меня это был вполне осознанный выбор.

– Как и по каким качествам или поведению пассажиру отличить условно хорошего бортпроводника от условно плохого (кроме очевидного хамства/заботливого отношения, к примеру)?

– По-моему, в работе с людьми универсальный подход не очень работает. Все люди индивидуальны. Кто-то хочет лететь спокойно, чтобы его не трогали и не разговаривали. И тогда забота со стороны бортпроводника может восприниматься слишком навязчивой. Другим, напротив, важное внимание, улыбка и несколько шутливых слов их успокаивают, расслабляют.

Поэтому нам очень помогает умение находить подход и адаптироваться к конкретной ситуации. А обычно, если говорить обобщенно о типичной ситуации, мы стараемся быть где-то посередине и давать одинаковое отношение ко всем пассажирам.

– Расскажите о своем типичном рабочем дне. И как он изменился из-за войны?

– У нас есть расписание, хотя и не совсем привычное в общем представлении. Рейсы проходят в разное время суток, в разные дни недели, поэтому к такому режиму, конечно, еще нужно привыкнуть.

Фото: Евгений Манько: Отсутствие режима "день, чтобы работать – ночь, чтобы спать" – это непросто, однако и к этому организм привыкает (предоставлено РБК-Украина)

Итак, за несколько часов до рейса необходимо явиться в аэропорт на брифинг, в ходе которого мы получаем всю необходимую для полета информацию о самолете и рейсе — этакий предполетный инструктаж. Также старший бортпроводник распределяет между нами обязанности. Далее переходим на самолет, встречаем на борту пассажиров и начинаем рейс.

С началом полномасштабной войны изменилось то, что, как только появляется возможность после окончания рейса, сразу спешишь узнать, что произошло в Украине, пока ты был в небе. На работе мы не имеем права отвлекаться. И в сегодняшних реалиях необходимость оставаться полностью сосредоточенной на пассажирах, будто больше ничего в мире не существует, иногда бывает настоящим вызовом.

– Сейчас вы работаете по ACMI-контрактам на другие авиакомпании – поделитесь, отличается ли этот опыт чем-то от вашей привычной работы в SkyUp?

– В целом нет, мы выполняем те же обязанности, что и раньше. У некоторых перевозчиков могут быть свои, внутренние мелкие правила поведения на борту — по языку общения или другим нюансам, но общая картинка остается неизменной.

Наши командировки стали длиннее, и очень не хватает рейсов домой. В то же время мы все понимаем, что эта работа – единственный для нас вариант оставаться в родной компании и в небе. А это очень важно, чтобы быть готовыми немедленно возвратиться в украинское небо после нашей победы.

– Какие самые большие изменения в вашей работе с 24 февраля вы могли бы выделить?

– Это в первую очередь продолжительность командировок. Если до полномасштабной войны у нас командировки могли быть максимум 7-10 дней, то сейчас это от 45 дней до 2 месяцев.

Все зависит от контракта и планирования. Также изменился условный портрет пассажира. Если раньше мы летали из Украины и соответственно пассажирами были преимущественно украинцы, то сейчас, в зависимости от контракта, имеем дело с разными людьми, проживающими в том или ином регионе мира. Это интересный опыт — люди как бы повсюду одинаковы, но культурные отличия все же нас определенным образом отличают друг от друга, и это тоже нужно учитывать, чтобы обеспечить одинаково приятный для всех полет.

В этих условиях, когда работаешь вдали от дома, поддерживает забота компании. Недавно SkyUp обновил мужскую форму бортпроводников. Работать стало еще комфортнее, а понимание того, что сейчас мы разбросаны по миру, но объединены такими маленькими моментами, добавляет сил. Мы смотрим в будущее, не останавливаемся, готовимся вернуться домой еще лучше, чем были.

– Что, по вашему мнению, самое важное в работе бортпроводником? И что труднее всего?

– Самое важное для бортпроводника – поддерживать хорошее здоровье. Несмотря на достаточно требовательный график, мы должны обеспечивать себе хороший сон, полноценное питание, тренировки. Также работа бортпроводником – одна из тех профессий, где ты буквально постоянно обучаешься.

Фото: Работа бортпроводником – одна из тех профессий, где ты буквально постоянно обучаешься (предоставлено РБК-Украина)

Мы регулярно повторяем правила и процедуры, инструкции. Работа в авиации очень динамичная, все время что-то обновляется – за всем надо следить и все знать. Информация должна быть на подкорке мозга, мы должны знать, что делать в той или иной ситуации "на автомате".

– Что вам больше нравится и что меньше всего в работе бортпроводником?

– Больше всего мне нравится, что мы работаем по установленным четким и понятным правилам и нормам. В процедурах полностью расписано пошагово, как следует действовать и что делать — рассматриваются все возможные сценарии и случаи.

Меньше нравится становиться в два или три ночи, чтобы собраться на рейс. Отсутствие режима "день, чтобы работать – ночь, чтобы спать" – это непросто, однако и к этому организм привыкает. А быстрый контрастный душ помогает ободриться в любое время суток.

– Когда бортпроводники собираются вместе вне работы, как обычно отдыхают и о чем любят поговорить?

– Интересный вопрос. Я вот подписан на страницы иностранных бортпроводников, а также наших коллег, работающих на других авиакомпаниях – они собираются вместе после отдыха и обсуждают какие-то смешные инциденты, которые были во время рейсов. Собственно, мы делаем то же самое. Все после работы обсуждают работу.

– В общем, люди плохо представляют, в чем состоят обязанности бортпроводника и часто могут назвать только то, что видят — проверку билетов при посадке, предполетный инструктаж по поведению в самолете и раздачу пищи/воды. Что действительно должно уметь и делать при необходимости бортпроводник? Какие тренировки вы проходите?

– Нашу работу можно условно разделить на три основных направления: обеспечение безопасности пассажиров при полете, обслуживание пассажиров и коммуникация с пассажирами.

Для развития и закрепления необходимых навыков мы ежегодно проходим повышение квалификации, что предполагает обучение всем процессам, которые есть в нашей работе. Такая учеба длится где-то 3-4 дня и заканчивается финальным тестом.

Также есть регулярные учения по авиабезопасности по возможным инцидентам и как их предотвратить и по перевозке опасных грузов – что можно перевозить, что нет, для каких веществ необходимо обеспечить специальные условия транспортировки. В итоге любого обучения мы обязательно сдаем тесты для контроля усвоения знаний.

Фото: Недавно SkyUp обновил мужскую форму бортпроводников (предоставлено РБК-Украина)

– Назовите три вещи, которые бортпроводникам категорически запрещено делать на борту.

– Первое – это курить, употреблять наркотические и алкогольные напитки. Это не просто запрещено, а категорически запрещено. За такое нарушение можно лишиться лицензии. С другой стороны, запрещено читать книгу, развязывать кроссворды, вязать. Словом, заниматься каким-то своими делами, отвлекаться от исполнения обязанностей.

– Расскажите о самом смешном или необычном опыте во время полета, если такой был.

– Было много моментов, которые запомнились, пожалуй, на всю жизнь. Однажды кейтеринг отгрузил нам из ресторана борщ. Мы сначала думали, что это салат, потому что он был в таких высоких бумажных тарелках. А когда открыли, оказалось, что это борщ. И это было настолько приятно, потому что такого питания до этого никто не ожидал на борту самолета.

И еще был один рейс, когда я работал в другой авиакомпании. Мы летели с полным обслуживанием и одной пассажирке что-то не понравилось, так она бросила в меня стакан воды. Это был рейс Тель-Авив-Киев, как сейчас помню, и проблема была в том, что это была иностранка с семьей, которые не говорили по-английски. Остальные пассажиры нас поддержали и начали успокаивать ее. В итоге все завершилось хорошо и до конца рейса у нас никаких проблем с ней не было.

– Что шокирующее/неизвестное/неочевидное пассажирам о работе бортпроводника вы могли бы рассказать?

– Не все пассажиры понимают, что работа бортпроводника – это не только сервис на борту. Прежде всего, это безопасность всех пассажиров, которые находятся на самолете во время полета. Не все понимают, что во время экстренной или чрезвычайной ситуации работа бортпроводников состоит в том, чтобы спасти жизнь пассажиров и предотвратить травмы людей на борту.

Не все знают, что эвакуация самолета должна быть произведена через 90 секунд. Мы умеем и можем оказать неотложную помощь, тушить пожары, спасать людей на воде – нас готовят ко всем возможным в реальной жизни ситуациям.

Из столь менее серьезного — не все пассажиры знают, что пилоты не слышат их, когда они аплодируют во время посадки или взлета. И пилоты могут об этом не знать, если им бортпроводники не передадут, потому что ни один звук из салона не проникает в кабину пилотов.

– Как сейчас можно стать бортпроводником? Возможно ли это сейчас во время войны?

– Чтобы стать бортпроводником, не обязательно иметь профильное авиационное образование.

Фото: Пройти подготовку бортпроводников в Украине можно и сейчас, во время войны (предоставлено РБК-Украина)

Если вы отвечаете требованиям по физиологическим критериям (рост, здоровье), владеете английским языком и умеете плавать, то вас отправляют на обучение в одно из заведений, которые занимаются подготовкой бортпроводников в Украине. Они работают и сейчас, во время полномасштабной войны, хотя спрос на авиаработников в Украине по понятным причинам несколько уменьшился.

Обучение очень интенсивное – нужно быть готовым в короткий срок усвоить большой объем информации. Также постоянно отрабатываются ключевые практические навыки – спасение пассажиров в случае инцидентов. При обучении моделируются все возможные сценарии. В авиации все – и конструкции самолетов, и подготовка авиационных работников – сфокусировано на безопасности пассажиров.

Напомним, ранее бортпроводница рассказала РБК-Украина, как начать работать в авиации, обучают ли профессии бортпроводнику во время войны и о самых интересных моментах в работе.

Также авиационный эксперт Алексей Бурчевский писал для РБК-Украина, как война сменила украинскую гражданскую авиацию.

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