Еще Португалия и Хорватия. Пожары охватили уже 9 стран Средиземноморья

Лесные пожары, которые вспыхивают в странах Средиземноморья, уже привели к гибели и эвакуации людей. Для тушения огня задействованы тысячи пожарных и десятки самолетов и вертолетов.

В каких странах бушуют пожары, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Guardian.

В последние дни лесные пожары распространились по меньшей мере в 9 странах Средиземноморья, включая Хорватию и Португалию. Тысячи пожарных были вовлечены в борьбу с огнем.

В Алжире пожары вспыхнули в 15 провинциях, эвакуированы 1500 человек. В нескольких регионах погибли не менее 34 человек, из них 10 солдатов.

В соседнем Тунисе огонь распространился на три района на северо-западе. 300 человек эвакуировали лодками и по суше, один человек погиб от дыма.

На северо-западе Сирии вспыхнули леса на берегу Средиземного моря. Для гашения использовали вертолеты.

В Италии из-за штормовой погоды на севере и пожара на юге погибли 7 человек. Двое из них – в доме, сожженном огнем на Сицилии. Из района Палермо были эвакуированы 1500 человек.

В Греции лесные пожары охватили пять регионов. На острове Родос эвакуировали 20 тысяч человек из домов и гостиниц. 3000 человек уже вернулись в свои страны на самолетах. Во время тушения пожаров погибли 2 пилота.

Фото: Пожар в Греции с самолета (gettyimages.com)

Во Франции лесные пожары возникли недалеко от международного аэропорта Ниццы. Также более 300 пожарных сражались с огнем вблизи города Арль.

В Хорватии пожары распространились южнее города Дубровник на Адриатическом море. Ветер был такой сильный, что пожарная авиация не могла взлететь.

В Испании из-за лесного пожара в центре острова Гран-Канария эвакуировали несколько сотен селян. Над тушением 200 гектаров леса работают около 100 пожарных и девять самолетов.

В Португалии пожар возник в горном районе парка Синтра-Кашкайш, охватывающего около 145 кв. км. Несколько человек были эвакуированы. На тушение пожара привлекли 600 пожарных и самолеты.

Также более тысячи пожарных ликвидировали пожар, вспыхнувший в лесу на турецком курорте Кемер в провинции Анталия.

Напомним, мы писали, что в начале недели огонь охватил пять регионов Греции.

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