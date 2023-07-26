ua en ru
Ср, 26 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еще Португалия и Хорватия. Пожары охватили уже 9 стран Средиземноморья

Новина українською →
Среда 26 июля 2023 14:27
Еще Португалия и Хорватия. Пожары охватили уже 9 стран Средиземноморья Фото: Пожары на Родосе в Греции (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Лесные пожары, которые вспыхивают в странах Средиземноморья, уже привели к гибели и эвакуации людей. Для тушения огня задействованы тысячи пожарных и десятки самолетов и вертолетов.

В каких странах бушуют пожары, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на The Guardian.

В последние дни лесные пожары распространились по меньшей мере в 9 странах Средиземноморья, включая Хорватию и Португалию. Тысячи пожарных были вовлечены в борьбу с огнем.

В Алжире пожары вспыхнули в 15 провинциях, эвакуированы 1500 человек. В нескольких регионах погибли не менее 34 человек, из них 10 солдатов.

В соседнем Тунисе огонь распространился на три района на северо-западе. 300 человек эвакуировали лодками и по суше, один человек погиб от дыма.

На северо-западе Сирии вспыхнули леса на берегу Средиземного моря. Для гашения использовали вертолеты.

В Италии из-за штормовой погоды на севере и пожара на юге погибли 7 человек. Двое из них – в доме, сожженном огнем на Сицилии. Из района Палермо были эвакуированы 1500 человек.

В Греции лесные пожары охватили пять регионов. На острове Родос эвакуировали 20 тысяч человек из домов и гостиниц. 3000 человек уже вернулись в свои страны на самолетах. Во время тушения пожаров погибли 2 пилота.

Еще Португалия и Хорватия. Пожары охватили уже 9 стран СредиземноморьяФото: Пожар в Греции с самолета (gettyimages.com)

Во Франции лесные пожары возникли недалеко от международного аэропорта Ниццы. Также более 300 пожарных сражались с огнем вблизи города Арль.

В Хорватии пожары распространились южнее города Дубровник на Адриатическом море. Ветер был такой сильный, что пожарная авиация не могла взлететь.

В Испании из-за лесного пожара в центре острова Гран-Канария эвакуировали несколько сотен селян. Над тушением 200 гектаров леса работают около 100 пожарных и девять самолетов.

В Португалии пожар возник в горном районе парка Синтра-Кашкайш, охватывающего около 145 кв. км. Несколько человек были эвакуированы. На тушение пожара привлекли 600 пожарных и самолеты.

Также более тысячи пожарных ликвидировали пожар, вспыхнувший в лесу на турецком курорте Кемер в провинции Анталия.

Напомним, мы писали, что в начале недели огонь охватил пять регионов Греции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия Греция Пожар Турция
Отдых в Украине
Мнения
Виктор Шатров
Как узкоколейные железные дороги дали развитие Закарпатью и где их увидеть сегодня: путеводитель
Виктор Шатров
историк публицист, блогер
Наталья Будянская
Низкие зарплаты и "ненужные" дипломы. Почему украинцам сложно найти работу за границей
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Елена Смоляк
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно
Елена Смоляк
член правления ОО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Все мнения