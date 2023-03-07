Ситуация критическая. Почему в Европе рекордно подорожали овощи

В Европе наблюдается рекордное подорожание овощей. Дефицит наиболее заметен в Британии, в Польше – заоблачные цены.

Почему сложилась такая ситуация и когда ждать снижения цен, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrayina.pl.

Дефицит овощей охватил Британию. Там даже ввели ограничения на их продажу в одни руки. Местные власти и эксперты объясняют: причина ситуации – плохой урожай и дорогие энергоносители.

"За несколько помидоров нужно заплатить дороже, чем за несколько устриц", – пишут местные СМИ.

Как сообщало BBC, супермаркеты Tesco и Aldi ввели ограничения на продажу помидоров, перца и огурцов. Один человек может приобрести максимум три штуки. Сеть Asda также сократила продажу пакетов салата, брокколи, цветной капусты, помидоров, огурцов и перца до трех штук. В супермаркете Morrisons можно купить только по 2 огурца, помидора, перца или головку салата.

В странах ЕС ситуация с овощами тоже сложная. А в Польше – критическая, потому что цены заоблачные, хотя дефицита и нет, пишет издание. По данным Евростата, Польша занимает шестое место по темпам роста цен на овощи. Еще больше выросли цены только в Венгрии, Литве, Эстонии, Румынии и Болгарии.

Фото: Цены на овощи зависят от отопления теплиц (pixabay.com)

Резкое подорожание связано с ограниченными поставками из Испании и Северной Африки и ограничениями в местном производстве.

Существенного падения цен можно ожидать только во второй половине года, прогнозирует аналитик Bank BNP Paribas Якуб Якубчак. Ситуация на овощном рынке будет во многом зависеть от возобновления поставок из Испании и Северной Африки, урожая в Польше и Европе в 2023 году, а также от того, когда тепличные овощи появятся в Польше.

Теплицы могли бы ускорить появление нового урожая, но для тепличного выращивания зимой нужно отопление, чаще газовое или угольное, которое сейчас дорого стоят.

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